Carlos Baute: “El único golpe de Estado en Venezuela lo dio Maduro”

El cantante venezolano Carlos Baute se pronunció sobre la crisis política que se vive en Venezuela y consideró que solo hay un presidente y se llama Juan Guaidó.

“Los venezolanos nos hemos hecho ilusiones en muchas ocasiones, pero ésta es la que más. Para mí sólo hay un presidente en Venezuela: Juan Guaidó, pero también hay gente para la que sigue siendo… el otro. Pero en 21 años nunca habíamos tenido este apoyo a nivel mundial y muy mal se tiene que dar para que ésta no sea la definitiva”, acotó.

Durante una entrevista ofrecida a El Mundo, explicó que hay tres escenarios para que se resuelva la situación en Venezuela.

“El mejor es que el ilegítimo, el dictador, decida irse. Ojalá sea esto lo que ocurra y Maduro se vaya. El segundo es que los militares que están a su favor, que son muy pocos, le retiren el apoyo y le obliguen a marcharse. Pero esto es complicado porque es un régimen narcocastrista y, aunque Guaidó les ha garantizado la amnistía, es difícil que gente que, presuntamente, está metida en el narcotráfico decida dar el salto al otro lado. El tercero es una intervención militar internacional, pero esto lo veo muy complicado porque no creo que Estados Unidos quiera entrar en una guerra estando implicada también Rusia”, dijo.

“Me da igual Trump o quien sea, lo importante es que es una gran potencia cuyo respaldo nos da esperanza. Obviamente, a ese señor hay que tenerle miedo, pero ahora mismo que nos apoyen EEUU y la Unión Europea nos da legitimidad”, sostuvo.

A su juicio, España era el país clave para que la Unión Europea aceptara y reconociera a Guaidó: “Yo estoy feliz con la respuesta del Gobierno español… De Podemos ni hablo. Cualquier partido político que cree en el gobierno venezolano actual no tiene ningún tipo de criterio. Porque es un país que ha pasado de ser naturalmente millonario a la miseria. Señores, piensen un poquito y vayan a Venezuela. Lo que se sabe aquí no representa ni un 5% de la inseguridad, violencia, falta de medicinas, mortalidad y miseria real de Venezuela. Es horrible”.

Baute manifestó que está de acuerdo en convocar elecciones “y si sale elegido Guaidó, feliz. Y si es Leopoldo López u otro político democrático, también. Y que liberen a los presos políticos, por favor. Eso lo primero”.

Asimismo, el artista se refirió a la entrevista que le ofreció Nicolás Maduro a Jordi Évole.

“Yo estaba en Atresmedia para Tu cara me suena y la gente de allí me contó lo que iban a hacer antes de que saliera a la luz pública. Mi primera reacción fue cabrearme: “¡No puede ser! ¡Lo que le habréis pagado!”. Me volví loco, pero luego vi la entrevista y la verdad es que Évole la llevó muy bien, no lo blanqueó en absoluto. Me encantó que Jordi no entrase en su juego. Ese hombre es una parodia, es ridículo. Muchas de las cosas que decía eran de broma, de una caradura increíble. Lo peor es que puede haber mucha gente que se crea ese personaje y esas historias, es lo que tiene el populismo”, afirmó.

En ese sentido, se preguntó: “¿Cómo puede decir que Venezuela tiene problemas económicos por una guerra mundial contra él de Estados Unidos y otras potencias? Tienes un millón por ciento de inflación, que eso no lo asimila ni un economista. ¡Un millón! Es inaudito. Ahora, Jordi debería entrevistar a Guaidó, yo les doy el contacto. Eso sería brutal para que todo el mundo aquí viera las dos versiones”.

“El único golpe de Estado en Venezuela lo dio el señor Maduro al autoproclamarse presidente diciendo que hubo unas elecciones que no hubo. Lo nombró una Asamblea Nacional Constituyente que no existe, que es de él, que son sus secuaces y sus amigos. Eso es una dictadura. Sencillamente: una dictadura”, puntualizó.