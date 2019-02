Cardi B lidera la ofensiva femenina en los premios Grammy

Es posible que los raperos Kendrick Lamar y Drake sean los más nominados, pero los premios Grammy del domingo pueden verse perfectamente como un escaparate del poder femenino.

La rapera Cardi B, cuya música y vida personal han estado en primera plana de la cultura pop durante los últimos dos años, es quizá la cara más visible del poder femenino en la noche más importante de la música, con una actuación en vivo y cinco nominaciones a los Grammy, incluido álbum y grabación del año.

La cantante de R&B Alicia Keys será la anfitriona de los Grammy por primera vez, mientras que Miley Cyrus, Janelle Monae, Camila Cabello y Kacey Musgraves también se encuentran entre los artistas que actuarán en la ceremonia en Los Ángeles.

Otra gran estrella en el evento será la leyenda de la Motown Diana Ross, que subirá al escenario para celebrar anticipadamente su 75 cumpleaños en marzo, y hay muchas esperanzas de que Lady Gaga interprete su canción “Shallow”, nominada al Oscar y al Grammy, de la película “A Star is Born” (“Nace una estrella” en Latinoamérica).

Sin embargo, es probable que Cardi B capte gran parte de la atención.

La artista neoyorquina de 26 años es una de las pocas raperas de éxito y ha captado la atención mediática por su mensaje de empoderamiento femenino, por su relación intermitente con su marido, el rapero Offset, y por una serie de discos y colaboraciones, entre ellas “I Like It”, “Girls Like You” y “Taki Taki”.

La situación es muy distinta a la de 2018, cuando la escasez de nominadas y de actuaciones de mujeres provocó un alboroto en los medios de comunicación y llevó a la Academia de Grabación, cuyos miembros eligen a los ganadores del Grammy, a aumentar el número de nominados en las cuatro categorías principales a ocho en lugar de cinco.

Este año, cinco de los ocho nominados para el codiciado álbum del año son mujeres: “Invasion of Privacy” de Cardi B, “Dirty Computer” de Janelle Monae, “By the Way, I Forgive You” de la cantante de folk Brandi Carlile, “Golden Hour” de Kacey Musgraves y el álbum epónimo de la recién llegada H.E.R.

Seis de los ocho músicos que compiten por el galardón al mejor nuevo artista también son mujeres, entre ellas la británica Dua Lipa, Chloe & Halle, Bebe Rexha y H.E.R.

Los premios Grammy se entregarán en el Staples Center de Los Ángeles el 10 de febrero.

Reuters