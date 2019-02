Calzadilla: “La corrupción y la ineptitud es lo que quebró la economía nacional, culpar a otros es pura excusa”

El Secretario General del MPV, Simón Calzadilla -en rueda de prensa- criticó la posición asumida por voceros del gobierno nacional, quienes el día de ayer afirmaron, que los medicamentos y alimentos que ingresarán a Venezuela, como parte de la ayuda humanitaria brindada por EEUU y otros países, produce enfermedades. A su juicio, tal afirmación solo busca evitar que se permita la entrada de nutrientes importantes para los niños y medicamentos esenciales para los venezolanos que mueren a diario por ausencia de ellos.

“Todos sabemos que cientos de niños se enfermaron porque la leche y la harina importada y distribuida por los CLAP venia mala y no servía. Hoy se empieza a conocer la inmensa corrupción que estaba detrás de la importación de los alimentos que manejaban los que desgobiernan al país. Dejen la irresponsabilidad y no sigan culpando a gobiernos extranjeros de la grave crisis, porque ya sus seguidores no les creen”.

Asimismo, el diputado desestimó que la oposición establezca un nuevo dialogo con el gobierno, y por el contrario, le exigen la salida inmediata de la usurpación del poder, pues considera, que la gran oportunidad se realizó en República Dominicana, sin embargo, el ejecutivo se burló del proceso y ya no goza de credibilidad.

El parlamentario, también realizó un balance de lo que ha sido el gobierno chavista y madurista para Venezuela en casi 20 años de mandato, considerando que lo único que han logrado, es la quiebra de las principales empresas de nuestro país públicas y privadas, generando la profunda crisis por la que atraviesa Venezuela en la actualidad.

“PDVSA era considerada la tercera empresa más importante y eficiente en el mundo, producía casi 3 millones y medio de barriles de petróleo diarios, hoy no llega al millón de barriles por día. Todos los funcionarios que han dirigido la industria petrolera, las empresas básicas -nacionalizadas en el 2008-, los directivos del sistema eléctrico del país, han sido designado por el gobierno de Chávez y Nicolás”

Calzadilla, nuevamente emplazó al gobierno ha asumir responsablemente las consecuencias de lo que vive la población, y pidió dejar de culpar a otros países de la caótica situación económica, política y social que atraviesa Venezuela.

“Qué responsabilidad tiene EEUU y el presidente Trump de esa quiebra, sino tiene ni dos años como presidente. El gobierno venezolano ha destinado más de 35 mil millones de dólares al sistema eléctrico y está por el suelo. De quién es la culpa.”

Criticó también que la mala política, la corrupción y la ineficiencia acabaron con las unidades de producción nacionales y actualmente casi todo lo que se consume debe ser importado.

“Qué pasa con la producción nacional. El gobierno dice que los venezolanos no tienen alimentos porque el imperio tiene bloqueadas las cuentas y no pueden comprar los alimentos en el exterior. Antes producíamos los alimentos necesarios para nuestro consumo, hoy no se puede porque arrasaron con las unidades de producción en el campo”.

Nota de Prensa