Bernal: tenemos reforzados puestos fronterizos ante amenazas por parte de EE.UU.

“Es una falacia pretender decir que van a venir tropas extranjeras a dar ayuda humanitaria. ¿Qué ayuda humanitaria? ¿Nos van a hacer la que hicieron en Libia, lo que hicieron a Siria, a Irak? Con estas excusas invadieron estos países y asesinaron hombres, mujeres y niños. Esa ayuda humanitaria no la queremos”.

Estas declaraciones corresponden a Freddy Bernal, enlace del gobierno nacional con el Táchira o protector político del estado Táchira como se le identifica, ofrecidas a medios de comunicación en el marco de los actos realizados en la entidad en virtud de la celebración del aniversario de dos décadas de la Revolución Bolivariana.

Recordó Bernal como en las últimas horas la Organización de Naciones Unidas –ONU- se pronunció, alertando este organismo internacional que las acciones injerencistas como es el uso de sanciones perpetradas por el Gobierno de EEUU viola las normas del derecho internacional, acotando que estas sanciones pueden llevar a serios problemas de acceso a alimentos y medicinas.

“Que nos quiten las sanciones, que nos quiten el bloqueo económico, el bloqueo a las cuentas de PDVSA; Venezuela no necesita mendingar nada a nadie, pues tenemos los recursos para adquirir alimentos, medicinas e insumos. Tenemos 4 años progresivamente sometidos a una guerra económica y bloqueo financiero inclemente”, explicó Bernal para dar respuesta a las reflexiones esgrimidas en su declaración.

Frontera en paz

Por otro lado, reiteró que en unión cívico militar se viene ejecutando plan de despliegue táctico en las zonas de frontera, así como en el resto del territorio nacional cumpliendo las instrucciones del presidente y comandante en jefe, Nicolás Maduro.

“La frontera está en absoluta paz. Tenemos reforzados los puestos fronterizos, por razones obvias, de esta amenaza de guerra y de locura por parte de EEUU”, añadiendo que dichos operativos incluyen uso de “tanquetas de la GNB ante rumores de presencia paramilitar y grupos de mafiosos que en medio de esta tensión pretendían causar violencia en Venezuela”, explicó

Al respecto, precisó que durante los últimos días ha realizado recorridos nocturnos por diversos puestos fronterizos como Peracal, Palotal, el puente internacional Simón Bolívar, el puente Francisco de Paula Santander y el de Tienditas, a fin de inspeccionar y evaluar la situación en este eje. “Conversé con la Policía Nacional de Colombia, con los oficiales y les di el saludo amoroso del pueblo venezolano”.

Bernal recordó que se vienen desarrollando los Ejercicios preparatorios para la operación cívico – militar Bicentenario de Angostura 2019, comandados por el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro.

Juegos de guerra desde la oposición

El diálogo y la paz son para el protector político del Táchira los principales factores que deben imperar en estos momentos para resolver controversias en un sistema democrático como el venezolano.

“Acá no va haber un hecho sobrevenido. Pido a la oposición tachirense que no se presten de ninguna manera a la intervención extranjera, porque una intervención no es contra los chavistas, es contra la Patria”, subrayó Bernal.

De acuerdo con Bernal, quien es experto investigador en las diversas formas de intervención militar, una de las modalidades es el ingreso bajo la fachada de ayuda humanitaria de actores para la ejecución de acciones violentas.

“Le digo a los tachirenses una cosa es que tengamos diferencias ideológicas, y otra levantar la bandera de la traición a la Patria, de traición a la soberanía. Las balas de los colombianos y de los gringos, así como los cañonazos no tienen miramientos”.

Señaló como la derecha regional ha venido maniobrando en detrimento del pueblo tachirense, tomándose atribuciones que no le corresponden. “Un diputado llamado Franklin Duarte, sabemos que ha ido a Colombia a entrevistarse con oficiales del ejército colombiano, con jefes paramilitares y que está jugando a la invasión y la muerte” indicó Bernal, agregando –“Franklin Duarte, siga haciendo lo que está haciendo; nosotros haremos lo que hay que hacer apegados a la Constitución”.

Destacó que pese a los llamados a la violencia y a los contactos fascistas que tiene un sector de la derecha, la paz se ha mantenido en la entidad; esto gracias a los esfuerzos que se vienen ejecutando con los diversos poderes públicos.

La Nación