Balance del CNP: 18 detenciones a periodistas y 33 violaciones a la libertad de expresión durante enero

05.02.19// La Junta directiva del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Distrito Capital, presentó un balance de las violaciones a la libertad de expresión ocurridas en enero de este año.

El Secretario General del ente gremial Edgar Cárdenas, dijo que han venido insistiendo en que las agresiones a periodistas y medios son una política del Estado Venezolano.

El balance entregado indica 18 periodistas detenidos, 3 ataques directos, retenciones de equipos y borrado de material grabado, así como dos deportaciones de corresponsales extranjeros.

En el caso de las detenciones, el gremialista dijo que es común escuchar el término retención como una especie de fórmula para minimizar la gravedad del hecho. La detención es una medida que consiste en la privación temporal de libertad, cuya finalidad debe estar definida en la ley; lo que implica que todos los periodistas fueron detenidos arbitraria e ilegalmente.

¨No existe el término retención como figura jurídica, es decir, no hay ninguna herramienta que la ley tenga previsto como un caso previo o intermedio a la detención y que se llame retención¨.

Para Cárdenas es grave que el gobierno presidido por Maduro no acredite a los periodistas extranjeros, basta con indicar que vienen a Venezuela a cumplir con la labor profesional periodística, para que les sea negado el permiso correspondiente.

El dirigente gremial señaló además que ante los ojos de todos, el gobierno abrió otra cárcel ¨la de Miraflores, donde han llevado detenidos a colegas periodistas y pareciera que el carcelero es el propio Maduro.

De igual forma, el Secretario General recordó que el derecho a la libertad de expresión está garantizado por los instrumentos jurídicos internacionales y nacionales; el problema no es su existencia sino su efectividad. Hizo hincapié en los casos de las detenciones de Billi Six, periodista Alemán y Jesús Medina, fotoreportero venezolano quienes se encuentran detenidos actualmente, por lo que solicitó libertad inmediata para ambos, ya que no hay razones para su confinamiento.

A la rueda de prensa también asistieron los directivos del CNP Caracas Ashley Meyer (Deportes), Serenella Rosas (Suplente Cultura), Pedro Grijalba (Cultura), Rafael Martínez (Finanzas), Julio C Guerrero (Organización) y Carlos J. Rojas (Suplente Secretaría General).

