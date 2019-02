Así reaccionó Guaidó ante llegada de insumos médicos anunciados por el oficialismo: ¿Cuál bloqueo, cuál era la mentira?

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en medio de un acto con trabajadores en la Universidad Central de Venezuela se pronunció sobre el arribo al país de más de 900 toneladas de insumos médicos al puerto de La Guaira por parte del chavismo, expresando entonces, que no existe ningún bloqueo, y que entonces reconocieron que existe la emergencia humanitaria, porque trajeron la medicina.

“En el Puerto de la Guaira que hace rato que no llegaba nada, diciendo que habían llegado 953 toneladas de medicamentos, entonces ¿cuál era el bloqueo?, ¿cuál era la mentira?, se robaban todo el dinero mientras nuestros niños mueren por falta de hambre”, dijo.

“Porque la ayuda humanitaria, ¡coño!, no es una caja, no es una ampolla, es una madre en Anzoátegui que perdió a su carajito por deshidratación, es un abuelo que no consigue medicina, es una madre que no le puede dar almuerzo a su hijo, ¡basta de cinismo, basta de miseria para nuestra gente!, y se les cae la mentira muy rápido, no había bloqueo, porque allí llegó una medicina, pero también reconocen la emergencia, porque trajeron las medicinas (…) Logramos que reconocieran la emergencia humanitaria, la falta de medicinas.”, resaltó.

. @jguaido reacciona al ingreso de medicinas anunciada ayer por el ministro de Salud del gobierno de Nicolás Maduro. pic.twitter.com/dkOaeWDQq6 — Gabriela Gonzalez (@GabyGabyGG) February 14, 2019

La Patilla