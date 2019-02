Arzobispo de Valencia: “se debe permitir por justicia ayuda humanitaria a Venezuela”

El arzobispo de Valencia, monseñor Reinaldo Del Prette Lissot, considera que se debe permitir por justicia el ingreso de ayuda humanitaria de los países que están dispuestos a dar la mano a Venezuela.

“Es el deseo más preciado que tenemos de que la ayuda humanitaria de países de todas partes, estén dispuestos a darnos una mano en esta situación dramática que estamos teniendo con la falta de los productos”, aseveró el prelado carabobeño consultado al respeto.

Sin embargo, aclaró que no se puede olvidar que esa ayuda es momentánea. “Nosotros no podemos vivir de ayudas humanitarias, porque éstas son puntuales a una necesidad urgente que la tenemos, y se debe permitir por justicia. Si no la permiten es justamente por falta de la nobleza del corazón”.

“Aquí lo que está fallando es la nobleza del corazón de las personas que tienen el Gobierno en sus manos en estos momentos en Venezuela. Porque si hubiese un corazón noble, se conoce la realidad y la necesidad que a todas luces es evidente, es el clamor popular, se permitiera”.

Sostuvo que mientras el corazón esté cerrado, afianzado en detentar el poder, viene lamentablemente la desilusión de la mayoría de los venezolanos.

“Todos sabemos que la ayuda humanitaria viene a través de la ONU, es esta organización que se encarga en el mundo entero de ofrecerla, pero todos conocemos que para que la ONU venga con ayuda humanitaria en medicinas y alimentos, es que el presidente de la República lo pida. Es decir, allí tiene el Presidente de la República una responsabilidad de conciencia gravísima, porque solo él Nicolás Maduro, no díríamos su gobierno, tiene en su conciencia el que pida o no la ayuda humanitaria a la ONU”.

Además, planteó que si el presidente Maduro no la pide, la ONU no distribuye ayuda humanitaria. “Por otra parte, hay países como Estados Unidos, Colombia y otras naciones que quieren proporcionarla, pero volvemos a lo mismo, sigue el presidente Maduro sin reconocer la necesidad de esta ayuda”.

“Lo único es pedirle al Espíritu Santo que le ilumine el corazón y le aclare la mente para que sintiendo realmente la necesidad de la ayuda humanitaria abra su corazón y la permita”, sostuvo monseñor Del Prette.

La Calle