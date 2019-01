Wisin confesó como ha manejado la pérdida de su hija

View this post on Instagram

GRACIAS MI DIOS POR 1 mes de vida 1 mes de VICTORIA .DIOS DÁ DIOS QUITA Bendito sea el nombre del Señor! PRINCESA #victoria te volvere a ver en el cielo QUE DOLOR TAN GRANDE TENGO DIOS AYUDAME aprovecho para agradecer a millones de personas que estuvieron orando por nuestra familia y por nuestra Victoria Gracias porque en todos los gestos y palabras que tenian con nosotros pudimos ver a DIOS cada dia #MISERICORDIA mi princesa acaba de fallecer