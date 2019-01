Vicepresidente de EE UU a Venezuela: “Estamos con ustedes” (Video)

A través de un video compartido en su cuenta de Twitter el vicepresidente Mike Pence, envió un mensaje este martes 22 de enero, donde deja ver el apoyo del “pueblo estadounidense” a las manifestaciones opositoras programadas para el miércoles en Venezuela.

“En momentos en que la gente buena de Venezuela hace oír sus voces mañana, en nombre del pueblo estadounidense, decimos: Estamos con ustedes. Estamos con ustedes. Estamos con ustedes, y seguiremos con ustedes hasta que se restaure la democracia y recuperen su derecho a la Libertad”, dijo.

“Desde Estados Unidos apoyamos la valiente decisión de Juan Guaidó”.

“Estamos con ustedes”, con esa frase culminó su emotivo mensaje.

As the good people of Venezuela make your voices heard tomorrow, on behalf of the American people, we say: estamos con ustedes. We are with you. We stand with you, and we will stay with you until Democracy is restored and you reclaim your birthright of Libertad. pic.twitter.com/ThzIAqBoRn

— Vice President Mike Pence (@VP) January 22, 2019