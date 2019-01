Venezolano enfrentó a Magglio Ordóñez en EEUU (Video)

Un video se hizo viral luego de que un venezolano en Miami enfrentara a el ex pelotero Magglio Ordoñez, mientras caminaba con su familia.

“Vas a ir preso en Venezuela para que aprendas. Fuiste pelotero de Grandes Ligas y apoyaste al oficialismo, por eso no me importa ya tu carrera profesional. Por culpa tuya estoy en otro país pasando hambre y miseria”, dijo el ciudadano quien no se sabe su identificación a Ordóñez.

Cabe resaltar que Ordóñez ha sido reconocido como miembro del oficialismo.

QUE NO TENGAN PAZ!!!!!!!! "#MagglioOrdoñez paseando sabroso en un país extranjero, se consiguió de frente con la realidad de millones de #venezolanos que están fuera de #Venezuela por culpa del Narcorégimen de Maduro que él apoya." pic.twitter.com/Zvs3dp0kWb — Cristian Crespo F. (@cristiancrespoj) January 30, 2019

Diario Contraste