Venezolana fue asesinada por su esposo en Panamá

View this post on Instagram

Waoooo sin palabras que triste noticia.. Hoy se fue una gran paisana, fiel seguidora de la página y amiga, lastimosamente fue asesinada por su esposo. Dejaron a 2 niños, están en cuidado por la policia. muy triste!!! Esto ocurrió hoy en Arraijan. Nuestro sentido pésame a sus familiares y amigos. Los jefes de Ella Panameños nos contactaron muy conmocionados, están buscando las maneras de ayudar para repatriar el cuerpo o hacer la cremación. Vamos ayudar entre todos para lograr su santo descanso. Descansa en Paz Anghely @anghelyreyescedeno Necesitamos que un familiar se reporte para que puedan retirar el cuerpo y buscar a los niños. En Panamá no tenía a más nadie, más que sus hijos que fueron llevados a donde cuidan a los menores, todos difundan para que se reporte un familiar en Venezuela y venga a buscar el cuerpo, de parte de la Comunidad vamos todos Ayudar para solventar los gastos y un encuentro para orar. MENCIONEN 🇻🇪👇🏽👇🏻 Cuentas de Barquisimeto o Caracas, Amigos o Familiares que vivan en Lara por favor!! Así localizamos a sus familiares!!