Vea por qué Delmon Young del Magallanes se volvió tendencia en Twitter este #12Ene

El beisbolista importado del Navegantes del Magallanes, Delmon Young se volvió tendencia en la red social Twitter, la madrugada de este sábado en Venezuela, luego que fuera entrevistado para la televisión, por el canal IVC, tras la finalización del partido de este viernes, y diera unas increíbles respuestas.

Young que la noche de este viernes #11Ene, tuvo actuación de 4 veces al bate, con dos imparables, en los que se incluyó un cuadrangular, un sacrifly, una carrera anotada y 4 carreras impulsadas, fue buscado por los narradores de IVC para entrevistarlo.

Cuando el periodista le pregunta, cuál ha sido la mejor experiencia en Venezuela, Young responde con total serenidad y sin miramientos.

“La Polar beer, ron, food and baseball”, dejando sólo espacio al comunicador de decirle inmediatamente “thanks you very much” y terminó la entrevista.

En Twitter se estallaron los comentarios de inmediato, volviendo su respuesta tendencia nacional.

Lo mejor de la experiencia de Delmon Young en Venezuela(polar beer) pic.twitter.com/CTHYfjdZfz — alejandro bello l (@abellol) January 12, 2019

Que un pelotero diga en tv “lo que más me gusta de Venezuela es el ron, la cerveza polar, la comida y el buen béisbol…” no sé, Jajajaa. Y con tal serenidad y seriedad. — Eduardo Pino (@eduardopino18) January 12, 2019

A Delmon Young le gusta la comida venezolana, LA POLAR, y el RON!

Lo acaba de decir en la entrevista! pic.twitter.com/6dJO9MmTTJ — Bob Pop Rock (@Bobpoprock) January 12, 2019

Delmon Young: "Me gusta la cerveza Polar" — César Sequera Ramos (@CesarSequera11) January 12, 2019

Un pelotero que responda que le gusta de Venezuela la cerveza Polar, mínimo se merece que lo nombren pelotero Maltín! 🤣🤣🤣 Delmon Young MVP — jose antonetti (@joseantonetti) January 12, 2019

Entre el perreo de Astudillo y el “me gusta la cerveza Polar y tienen buen ron” de Delmon Young me tienen indeciso por el MVP 😂😂😂 — Augusto Cárdenas (@ACardenas13) January 12, 2019

