Valverde confirma que Munir no jugará más: “El club ha tomado una decisión”

El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, confirmó este miércoles que “el club ha tomado una decisión” y que el delantero Munir El Haddadi no volverá a jugar más como barcelonista, después de negarse a renovar su contrato con la entidad azulgrana, que expira en junio de este año.

“Sobre el tema de Munir, parece que él ha tomado una decisión, el club también la toma y lo que queremos es una solución cuanto antes. Y si es en este mercado, mejor todavía”, dijo el técnico azulgrana en la rueda de prensa previa al duelo copero de su equipo ante el Levante.

Las palabras del entrenador llegan tras las declaraciones del representante del jugador hispano-marroquí, quien este martes aseveró que Valverde había comunicado al futbolista que no volvería a vestir la camiseta del Barcelona si no ampliaba su vinculación con el club.

El preparador azulgrana insistió en que no tiene ningún problema con el atacante, pese a la decisión que éste ha adoptado, ya que “cada jugador es libre de decidir su destino”.

Ante la baja de Munir para el resto de la temporada, el entrenador del Barça reconoció que el club valora la incorporación de otro delantero.

