Trump sobre Venezuela: ¡La lucha por la libertad ha comenzado!

El presidente estadounidense, Donald Trump, aplaudió hoy las “grandes protestas” celebradas en “toda Venezuela” contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y las interpretó como un comienzo de “la lucha por la libertad” en el país.

“Grandes protestas hoy en toda Venezuela contra Maduro. ¡La lucha por la libertad ha comenzado!”, escribió Trump en su cuenta oficial de Twitter.

….Large protests all across Venezuela today against Maduro. The fight for freedom has begun!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 30, 2019