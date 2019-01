Trump amenaza con declarar estado de emergencia en la frontera

El presidente de los Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, amenazó este jueves con declarar estado de emergencia en la frontera con México, si no se llega a un acuerdo entre el Congreso y la Casa Blanca para la construcción del muro.

“Tengo todo el derecho a declarar el estado de emergencia (..) Todavía no lo he hecho, pero puede que lo haga. Si (las negociaciones) no funcionan, probablemente lo haré. Es casi seguro que lo haré”, expresó el mandatario estadounidense, citado por medios internacionales.

El pasado 21 de diciembre, el Gobierno de EEUU quedó cerrado de forma parcial por falta de acuerdo en materia presupuestaria, en los fondos para la construcción del muro en la frontera con México, promesa del presidente estadounidense Donald Trump, durante su campaña presidencial.

La paralización parcial, que ya lleva 18 días, afecta a departamentos importantes como Seguridad Nacional, Justicia, Comercio, Transporte, Tesoro e Interior que administra los parques nacionales, y a 800.000 funcionarios que estarán obligados a tomarse licencia o a trabajar sin recibir alguna paga.

Tras conocer que la paralización puede prolongarse, el mandatario estadounidense decidió cancelar su participación en el Foro Económico de Davos, que se celebrará entre el 22 y el 25 de enero en Suiza.

“Debido a la intransigencia de los demócratas en seguridad fronteriza y la gran importancia de la seguridad para nuestra nación, cancelo con respeto mi muy importante viaje a Davos”, dijo Trump en su cuenta de Twitter.

En enero de este año, el Gobierno de Trump arrancó paralizado por no llegar a un acuerdo en el presupuesto federal, tras no incluirse una solución para los casi 800.000 jóvenes indocumentados conocidos como “dreamers” o “soñadores”, beneficiados por el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).

Durante la gestión de gobierno del expresidente Barack Obama, también se efectuó un cierre por falta de fondos que se alargó durante 16 días, en octubre de 2013.

AVN