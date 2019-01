Tänak se pone líder en Rally de Montecarlo en la apertura del Mundial

El estonio Ott Tänak (Toyota) mostró ya de entrada sus ambiciones en la edición 2019 del Mundial (WRC), colocándose este jueves al frente del Rally de Montecarlo tras la disputa de las dos primeras especiales.

Tänak se mostró sólido sobre el hielo en la primera especial de la manga inaugural de la temporada, consiguiendo acabar el día con 9 segundos y una décima de margen sobre el segundo, el francés Sébastien Ogier, seis veces campeón mundial y defensor del título en el WRC. Tercero, a 14 segundos y tres décimas, es el belga Thierry Neuville (Hyundai).

“Las condiciones, sumadas a nuestra inexperiencia con este coche (el Citroën C3 que Ogier pilota por primera vez en un rally), nos llevaron a no hacer mucho, pero el balance global del inicio del rally es positivo, sobre todo porque las condiciones eran una trampa”, valoró Ogier.

En dificultades en la segunda especial, el francés Sébastien Loeb (Hyundai) estaba algo descolgado, en el octavo lugar a más de 55 segundos.

“En la primera especial no terminamos demasiado mal teniendo en cuenta las condiciones de ruta que tuvimos. Por contra, en la segunda lo pagamos, porque teníamos neumáticos de nieve y creo que eso fue un error. Pero globalmente, está bien”, valoró Loeb.

“En relación a los tres primeros, estamos muy lejos, pero el cuarto lugar no está muy lejos. Veremos mañana (sábado), que será otro día”, añadió. “En Montecarlo todo es posible por las carreteras, pero en principio, viendo la meteorología y si no cambia, no debería haber grandes caídas de nieves y eso debería hacer que no haya grandes diferencias, así que es complicado” poder pelear por las primeras posiciones”, admitió Loeb.

– A por un séptimo triunfo –

El finlandés Teemu Suninen (M-Sport Ford) se salió de ruta ya en la primera especial.

Ogier disputa este rally por lugares que conoce muy bien, ya que se disputa entre su ciudad natal del sur de Francia, Gap, y el Principado de Mónaco.

El vigente campeón del mundo está acostumbrado a subir a lo más alto del podio en esta cita, cinco veces en el WRC desde 2014 y en una ocasión en la categoría Intercontinental Rally Challenge (IRC), en 2009. Antes de él, ningún piloto había conseguido imponerse en la prueba más antigua del calendario más de cuatro veces consecutivas.

Una séptima victoria de Ogier en Montecarlo le situaría a la altura de su compatriota Sébastien Loeb, que este año planea disputar seis citas del WRC con Hyundai, empezando por la de este fin de semana.

El viernes habrá 125 kilómetros cronometrados y la meteorología no debería ser un problema según las previsiones.

– Clasificación del Rally de Montecarlo tras las dos especiales de este jueves:

1. Ott Tänak-Martin Järveoja (EST/Toyota Yaris) 26:33.0

2. Sébastien Ogier-Julien Ingrassia (FRA/Citroën C3) a 9.1

3. Thierry Neuville-Nicolas Gilsoul (BEL/Hyundai i20) 14.3

4. Esapekka Lappi-Janne Ferm (FIN/Citroën C3) 45.2

5. Jari-Matti Latvala-Miikka Anttila (FIN/Toyota Yaris) 46.4

6. Elfyn Evans-Scott Martin (GBR/Ford Fiesta) 48.2

7. Kris Meeke-Sebastian Marshall (GBR/Toyota Yaris) 53.8

8. Sébastien Loeb-Daniel Elena (FRA-MON/Hyundai i20) 55.2

9. Andreas Mikkelsen-Anders Jaeger (NOR/Hyundai i20) 59.6

10. Pontus Tidemand-Ola Floene (SWE-NOR/Ford Fiesta) 1:41.1

…

Mejores tiempos en las pruebas especiales: Tänak (ES1), Neuville (ES2)

Abandono:

Teemu Suninen-Marko Salminen (FIN/Ford Fiesta), salida de pista (ES1)