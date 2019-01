Surtido de combustible en peligro: Contratistas comienzan a romper vínculos con Pdvsa

Al menos seis comerciantes rusos de petróleo habrían suspendido contratos con la estatal venezolana, Pdvsa, entre la que resalta Lukoil, la compañía más grande de Rusia.

Según dijo el periodista del Wall Street Journal, Anatoly Kurmanaev, a través de su cuenta en Twitter, la compañía rusa Lukoil es una de las principales proveedoras de productos petrolíferos de Pdvsa.

“Moscú Corp. no está preparada para el riesgo de prohibir el sistema financiero estadounidense para Maduro”, dijo Kurmanaev, el corresponsal del diario estadounidense.

“Esto amenaza con dejar la empresa sin gasolina y diluyente para mover su crudo”, aseguró.

Kurmanaev afirmó que la estatal venezolana contaría con al menos 10 días de suministro de gasolina, dejando un panorama “apretado” para la búsqueda de proveedores alternativos antes de que el país se sumerja más en el caos.

“Los comerciantes de petróleo como Lukoil pueden reanudar los suministros, pero necesitan garantías contra las sanciones y las primas de precios”, concluyó.

