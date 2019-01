¡Su turno! Arcángel también le envió un fuerte mensaje a “El Potro” Álvarez

View this post on Instagram

Gracias a Dios he aprendido mucho a cómo decir lo q pienso… digo un poco!! Pero aun recuerdo cuando venías a esta colonia y decías q hermosa es!! Q gente tan linda! Wao estoy impresionado!! CHARLATAN!! Y cuando después que dije lo que dije sobre tu porqueria de PRESIDENTE hacen 5 años atrás te pusiste a decir que me llevaste por primera vez a tu país! Cuando no fue así!!! RIDICULO!! También cuando después que te puse claro llamabas a @pinarecords1 para pedir disculpas!! Las disculpas no me las debes a mi! Se la debes a un pueblo luchador que aunque pequeño en tamaño GRANDE DE CORAZÓN! Tierra de GIGANTES!! Así como nosotros mostramos sensibilidad por tu país muestra respeto hacia NOSOTROS! Claro para ti esta todo bien porque te beneficias de la desgracia y el fracaso de millones! Te acuerdas cuando llamabas para que volviera a VENEZUELA CONTIGO!!??Para así tú poder ganar POPULARIDAD??? PORQUE CARIŃO NO TIENES !! Y que dijo AUSTIN??? NO!! Prefiero perder dinero que ir y engañar a un pueblo SUFRIDO! Y tranquilo que no hay mal que dure 100 años!! NI CUERPO QUE LO RESISTA!! Te queda poco. (ACLARÓ FUE EN LA PÁGINA DE #DONOMAR