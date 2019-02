Sherly Rubio anunció que el 4 de febrero hará “uno de los en vivos más importantes de su vida”

View this post on Instagram

Este lunes 4 de Febrero voy a hacer uno de los en vivos más importantes de mi vida ❤️ no soy una persona de hacer en vivos pero esta noticia es mucho más grande que cualquier cosa, así que nos vemos por allá. . . LUNES 4 DE FEBRERO 🤘🏻 10:00pm VZLA 8:00pm MEX 9:00pm COLOMBIA, ECUADOR Y PERÚ