Senador Bob Menendez: No veo y no creo en una invasión militar a Venezuela

El senador demócrata Bob Menendez no cree que la administración Trump vaya a invadir militarmente a Venezuela, asegurando que son más efectivas las sanciones diplomáticas y sobre todo económicas, como las anunciadas contra Pdvsa.

Así lo dijo durante una entrevista con Christiane Amanpour en CNN.

“Invadir a Venezuela iría en contra de lo que parece ser la preferencia actual del presidente Trump: devolver las tropas en países como Siria y Afganistán a los Estados Unidos. Que la frase sobre las 5.000 tropas a Colombia que tenía escrito John Bolton en su block haya sido un bluff o, tal vez, un mensaje de que todas las opciones están sobre la mesa, no lo sé. Lo que es cierto es que no veo, y de hecho me opondría decididamente, a una invasión militar a Venezuela”.

Menendez agregó que tampoco ve una invasión militar desde Colombia o Brasil. “Esos países han hecho una tremenda labor ayudando con los refugiados venezolanos. Con las sanciones a Pdvsa, los 28 millones de dólares diarios en ventas de crudo en Estados Unidos podrían ayudar a esos refugiados”.

Finalmente, Amanpour le preguntó cuál era el valor estratégico que tenía Venezuela para los Estados Unidos. “Estoy seguro que Trump ha escuchado las quejas de cientos de venezolanos que viven sobre todo en Florida; también existe el reconocimiento regional de que Maduro ha convertido un país con muchos recursos en una catástrofe humanitaria; y también, a alguien como Trump que le preocupan los refugiados, no creo que a Trump le gustaría tener un nuevo flujo de refugiados, esta vez de Venezuela”.

Noticiero Digital