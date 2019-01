Rocío Higuera se pronunció ante sanciones contra Globovisión y Gorrín

La periodista venezolana y ex conductora del programa Sábado en La Noche, transmitido por Globovisión, Rocío Higuera, se pronunció ante las nuevas sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos contra el canal Globovisión y su dueño, el empresario Raúl Gorrín.

Ante los hechos, la comunicadora aseguró sentirse “feliz y campante”. “Quien no la debe no la teme”, expresó a través de su cuenta en Twitter.

Mi gente bonita… Ante la controversia de hoy, sólo diré: por algo estoy donde estoy feliz y campante. Quien no la debe no la teme. Feliz tarde y que Dios me los bendiga PD: si soy buena o mala en mi trabajo, los videos están en YouTube. Saque usted sus propias conclusiones 😘😘

— Rocío Higuera (@Rociohiguerar) January 8, 2019