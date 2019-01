Revelan detalle exclusivo de la ruptura entre Cristiano Ronaldo y el Real Madrid

Su partida resultó un verdadero sismo en la Casa Blanca, una situación de la que el equipo todavía no se pudo recuperar. La mudanza de Cristiano Ronaldo del Real Madrid, donde ganó 16 títulos (incluidas cuatro Champions League) a la Juventus fue la gran transferencia del mercado de pases post Mundial. Máxime porque el “jugador franquicia” del Merengue terminó marchándose por 112 millones de euros, una cifra que no condice con la valía del portugués, de 33 años, cuya cláusula de rescisión ascendía a 1.000 millones.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ofreció en septiembre su versión sobre los hechos ante la Asamblea de la institución: “Al Madrid nadie le daba más de 100 millones. Él se quería ir por temas personales, no hemos tenido muchas más ofertas”. Los “problemas personales” a los que aludía Pérez están relacionados con el fisco: el 22 de enero fue condenado a 23 meses de cárcel y a pagar una multa de 21,3 millones de dólares por fraude en España.

“La venta más cara de este año ha sido la de Cristiano. Cuando todos creemos que lo mejor es esto que ha pasado, se llega a un acuerdo”, dijo hace cuatro meses. Sin embargo, el periodista español Guillem Balagué, autor de varias biografías de personajes de renombre, como Lionel Messi y Pep Guardiola, brindó un detalle desconocido en una entrevista con el Daily Express.

“Julen Lopetegui (el entonces entrenador) no tenía idea de que Cristiano se estaba yendo. No hubo una intención del Real Madrid para que se fuera”, prologó el periodista. En noviembre de 2016, CR7 había firmado una extensión de su vínculo con el Merengue hasta junio de 2021, con una suculenta mejora del contrato. Pero el atacante deseaba una nueva actualización, con un aumento. “Cristiano le dijo al Real: ‘Si quieres que me quede, entonces dame un nuevo contrato’. Y Florentino Pérez dijo que estaba bien, pero con una baja en la cláusula de rescisión, a un número más manejable. ¿Cómo reaccionó Cristiano? Pensando: ‘Ellos no me quieren, no me quieren’. Y le dijo a su representante, Jorge Mendes: ‘Ve a buscarme un equipo’”, relató Balagué.

Luego de obtener la Champions League 2017/2018, en medio de la euforia por la victoria ante Liverpool en la definición, Cristiano se robó la atención poniendo en duda su futuro en el Real Madrid. “Ahora es el momento de disfrutar y en los próximos días daré una respuesta a los aficionados, que esos sí han estado siempre de mi lado. Fue muy bonito estar en el Real Madrid, en los próximos días yo hablaré”, dijo, disparando las suspicacias.

Y efectivamente, como detalló Balagué, fue Mendes el que ofreció al delantero a la Juve. “Dijo: ‘No me vas a creer, pero Cristiano quiere fichar por el Juventus’. Y yo le contesté ‘No es que no me lo crea, el problema va a ser llegar a fin de mes’”, confirmó el diálogo Fabio Paratici, director deportivo de la Vecchia Signora, hace poco más de un mes.

“Con Cristiano ha sido bastante fácil porque él quería fichar por el Juventus. No hubo necesidad de convencerlo. Poco después de la final de Champions, él ya lo tenía decidido. Dijo: ‘Si está el Juventus, solo quiero ir al Juventus’”, agregó el directivo del club italiano. En consecuencia, a esa altura, la diferencia entre Ronaldo y Florentino Pérez ya había pasado de un chispazo a un incendio que no fue posible apagar.

