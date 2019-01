¿Qué va a hacer el engendro? Por Marlon S Jiménez García

El engendro tiene muy pocas posibilidades de permanecer en el poder; el respaldo contundente que recibe el Presidente de la AN Juan Guaidó no tiene parangón en la historia política del continente y quizás del mundo. Las manifestaciones de cambio que se dieron el pasado 23 de enero, donde todo un pueblo salió a las calles de nuestro país y éstas no dieron cabida a tanta gente, demuestra que al engendro le quedan muy pocos días en el poder; hasta ahora, solo lo respalda, por razones obvias, el alto mando militar; más no así el grueso de la FAN que sufre las mismas condiciones de hambre, miseria y muerte que sufre la población en general.

A mi modo de ver el acontecer político del país, al engendro heredero le quedan tres escenarios: 1.- negociar su salida del poder; ello consiste en plantear su retiro del poder y la búsqueda de condiciones que le permitan poder vivir en otro país sin ser perseguido por la justicia nacional e internacional. 2.- negociar su reconocimiento como Presidente y aceptar a la vez la existencia de la AN y de sus funciones constitucionales. En este caso, es un requisito SINE QUA NON la selección de un nuevo CNE y la realización en un corto plazo de unas elecciones generales con toda la formalidad legal que ello implica y con la presencia de “verdaderos” observadores nacionales e internacionales y 3.- declararse, de una buena vez, como dictador. Esta opción la maneja con procura el alto mando militar; ellos están muy seriamente comprometidos en actos deleznables en contra de la moral y de la institucionalidad militar; igualmente, esta tesis la comparten muchos miembros del régimen y del PSUV, que es público y notorio, están ligados a actividades delictivas, entre ellas el narcotráfico.

Esta situación política imperante en nuestro país en la toma de decisiones, ya escapa de lo nacional; el ámbito internacional tiene menester en lo ocurrido; es decir, que tendrá participación vital en todo lo que ocurra y su asesoría es fundamental para buscar el camino deseado que nos permita rescatar la Democracia, el Estado de Derecho, las Libertades Ciudadanas y la tan anhelada Paz Social.

El pueblo venezolano le dijo al régimen de manera contundente ¡ya basta! Deseamos transformar para bien nuestro país; queremos que regresen nuestros hijos y nietos; queremos una mejor vida y para ello es necesario alcanzar a plenitud un servicio de salud integral y tener a disposición todas las medicinas requeridas para tal fin; queremos un estado que aliente la producción nacional y donde se genere todos los alimentos requeridos de lo cual hemos carecidos en los últimos años; queremos el regreso de la pluralidad política, que no haya persecuciones por pensar distinto y también queremos que se elimine de una vez por toda la reelección de cargos públicos de forma permanente. Es decir, queremos una Venezuela que sea potencia en lo regional y se consagre en un país donde sus habitantes se sientan felices de vivir y exista calidad de vida al igual como un país de primer mundo.

Prof. Marlon S Jiménez García / Profesor Universitario / marjimgar54@hotmail.com