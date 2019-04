Pompeo: Juramentación de Maduro es una farsa

Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos (EE UU), indicó este sábado su apoyo a la declaración del Grupo de Lima

“Estados Unidos aplaude al Grupo de Lima por defender la democracia en Venezuela y denunciar la inminente de juramentación de Maduro que es una farsa. Las elecciones en Venezuela fueron injustas y carecieron de libertad.

El funcionario norteamericano acotó que EE UU continuará apoyando la restauración de la democracia en el país y el restablecimiento de las libertes fundamentales.

“Estamos con la región para exigir la restauración de la democracia y las libertades fundamentales”, agregó.

El comentario de Pompeo ocurre luego de que el Grupo de Lima instó a Nicolás Maduro a abandonar la presidencia de la República y ceder el poder Ejecutivo, de manera temporal, a la Asamblea Nacional.

The U.S. applauds the #LimaGroup for standing up for democracy in #Venezuela and denouncing #Maduro's upcoming sham inauguration. The elections in Venezuela were flawed, unfree, and unfair. We stand with the region to demand the restoration of democracy and fundamental freedoms.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 5, 2019