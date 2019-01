Periodista denuncia que el constituyente Joel Cedeño es un estafador

El periodista Emmanuel Rivas denunció por redes sociales y por grupos de mensajería instantánea que su familia fue víctima de estafa por parte del Constituyente Joel Cedeño, quien les aseguró que tenía el medicamento que estaban solicitando, sin embargo, éste después de haber llegado a un acuerdo para entregar el medicamento no contestó más las llamadas.

Joel Cedeño había solicitado la cantidad de Bs. S. 11.220,00 para trasladar el medicamento hasta Mérida, les dijo a la familia de Rivas que, él se encontraba en Monagas visitando a su hermana pediatra, pero que viajaría a Mérida la primera semana de enero para hacer entrega del medicamento, por lo cual necesitaba comprar el hielo y la cava para transportar el Citrato de Potasio.

“Estábamos buscando medicamentos para el niño y una primita porque tienen una patología llamada acidosis tubular, que es la pérdida de nutrientes por la orina, el medicamento es Citrato de Potasio” narró Emmanuel Rivas, comentó que hicieron la solicitud por las redes sociales y quien los contactó les dijo que se había enterado por las redes de El Pitazo.

La persona que los contactó les aseguró que se llamaba Joel Jesús Cedeño, quien se comunicó con la familia del periodista hasta el momento que estaba saliendo de Maturín y les indicó que en un aproximado de 16 horas llegaría a Mérida y que se comunicaría con ellos para concretar la entrega del medicamento.

Después de esta última comunicación, Cedeño no se volvió a contactar con nadie, “Mi familia se comunicaba, los mensajes le llegaban, pero nunca se recibió una nueva respuesta”, relató Emmanuel.

Seguidamente, Rivas realizó una búsqueda en las redes sociales donde encontró que Cedeño ha sido denunciado en varias ocasiones por haber hecho lo mismo a otras personas.

El periodista reiteró que están denunciando para alertar a la comunidad de lo que está ocurriendo, ya que hay gente que ha manifestado que Cedeño los estafó con quimioterapias. “Queremos denunciar a esta persona Joel Jesús Cedeño V- C.I. 18.073.358 para que otras personas no caigan en este tipo de engaños” puntualizó Rivas.

Por su parte, el constituyente Joel Cedeño, publicó por la red social twitter un video donde desmiente cualquier denuncia que se le pudiera atribuir. Recalcó que su nombre está siendo usado por esta persona que dañar su imagen.

“Quiero rechazar y aclarar públicamente en los medios de comunicación, que me pongo a la disposición de las investigaciones y hacer la aclaratoria oportuna en las instancias concernientes a través de los organismos de seguridad del estado” Aseveró el constituyente Joel Cedeño.

Finalizó su video diciendo que buscaran a los culpables de lo ocurrido. “Para aclarar y dar bien con estos inescrupulosos que han que utilizado los medios de comunicación para manipular y desestabilizar la paz del pueblo con esto rumores”.

En este sentido, Rivas pide a las autoridades competentes que se aclare el hecho, asimismo recalcó que su denuncia no busca desestabilizar el país, “en todo caso el país está bastante desestabilizado y complicado y no precisamente por rumores, denuncias, hay que señalar que el país está como está por las políticas públicas que el Gobierno nacional no ha sabido dirigir para sacar a Venezuela de la crisis”, finalizó el periodista.

El Pitazo