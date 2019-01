Perdieron cita porque Saime no trabajó primeros días de enero y no pudieron sacar pasaporte

Quienes perdieron los días dos, tres y cuatro de enero la cita para sacar pasaporte electrónico en la sede del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) de la ciudad de San Cristóbal porque sus puertas estaban cerradas, no pudieron cumplir con el trámite este lunes siete de enero como les habían afirmado.

Desde las tres de la mañana llegaron ciudadanos de distintos municipios del estado Táchira al Saime para tramitar el único documento que los identifica legalmente en el exterior. La cola por información ocupaba parte de la sede y al menos tres cuadras de afuera.

Adentro no había quien diera respuesta. La fila por información estaba llena de gente para preguntar, pero inmóvil, porque a las 10 de la mañana no había un funcionario que los atendiera, ni respondiera a sus dudas. Sólo un efectivo de la Policía del estado Táchira indicaba dónde debía hacerse la cola para pasaporte, por cédula de identidad, datos filiatorios, entre otros, más no sabía si había sistema, si atenderían, o qué ocurriría con las citas perdidas.

Aproximadamente a las 11 de la mañana, una funcionaria portando franela roja del Saime gritó: “quienes vengan por pasaporte la cola es aquí y derechitos porque necesito contarlos. Deben tener en la mano el bauche de pago por 14 mil 400 bolívares”.

Las preguntas iban y venían, siendo la más recurrente “¿hay que ir al banco?, ¿no podemos pagar aquí mismo?”, pero la funcionaria de tanto gritar no escuchaba lo que le decían, hasta que finalmente entre los dientes le respondió a una persona que podían pagar con punto en el establecimiento y la información fue transmitida de uno a otro.

“La cita la perdieron”

Cuando los usuarios pensaban que ya estaban listos para cumplir con el trámite de su pasaporte, otro funcionario del Saime salió y preguntó “¿quiénes están asignados por cita para hoy siete de enero?”, las respuestas eran: “la mía es del dos”, “la mía es del tres”, “la mía es del cuatro”.

El hombre indicó en ese momento que no serían atendidos quienes habían sido asignados para esos días, porque aunque no fue culpa del usuario, la plataforma del Saime no les permite sacar pasaporte sino el día de la cita, por lo que ellos no pueden cumplir con reasignaciones.

El lugar se llenó de reclamos y dudas, mientras el trabajador del Saime explicaba que les llegará una reasignación de cita a quienes

estaban para esos días, sin necesidad de volver a tramitarla, pero desconoce si deben esperar seis meses, un año, o cuánto tiempo más.

José Dugarte estaba en la cola desde las cuatro de la mañana. Viajó desde Michelena, municipio ubicado a unas tres horas de San Cristóbal. Le molestaba no sólo haber perdido el viaje porque el dos de enero lo mandaron a ir el siete, sino que lo tuvieran esperando casi hasta el mediodía para informar que no lo atenderían.

“La desconsideración de parte de esta gente es única, así no se puede, un país nunca progresará con instituciones que a parte de que no quieren trabajar, no son capaces ni siquiera de dar información”, agregó.

Eduardo Sepúlveda venía de La Fría, municipio García de Hevia, ubicado a hora y media de la capital tachirense. Se movilizó en el autobús de las seis de la mañana con la esperanza de que sería atendido, después de la noticia debía regresar de nuevo a su lugar de origen, porque en San Cristóbal no tiene familiares.

Para Marina Méndez la noticia no fue nada tranquilizante, esperó un año por la cita de pasaporte, y no entiende por qué no son capaces de atender a quienes tuvieron que perder su oportunidad porque el Saime no trabajó. “El funcionario se molestó porque le dije que ahora serían seis meses más esperando por un pasaporte, algo injusto, pero es que de verdad es injusto lo que hacen con nosotros los venezolanos”, dijo.

El Pitazo