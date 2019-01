¡Pdvsa apurada! Petrolera rusa congela contrato con Maduro para evitar riesgos de sanciones de EE.UU.

Anatoly Kurmanaev, corresponsal del diario estadounidense Wall Street Journal en Rusia, aseguró este martes en su cuenta de Twitter que “la petrolera rusa Lukoil -la compañía petrolera más grande de Rusia- y uno de los principales proveedores de productos petrolíferos de PDVSA, congeló hoy su contrato con Venezuela para evitar riesgos sanciones de EE.UU.

“Lukoil está entre la mitad de una docena de comerciantes de petróleo que hoy cortaron o suspendieron contratos con PDVSA, según comerciantes y un funcionario de suministro de PDVSA. Esto amenaza con dejar la empresa sin gasolina y diluyente para mover su crudo” sentenció Kurmanaev.

Además Kurmanaev advirtió que PDVSA tiene 10 días de suministro de gasolina.

Russia’s Lukoil, one of PdVSA’s main suppliers of oil products, froze its contract with Venezuela today. Moscow Corp. not prepared to risk ban from U.S. financial system for Maduro. — Anatoly Kurmanaev (@AKurmanaev) January 29, 2019

Lukoil is among about half a dozen oil traders who cut or suspended contracts with Pdvsa today, according to traders and a Pdvsa supply official. This threatens to leave the company without gasoline and diluent to move its crude. — Anatoly Kurmanaev (@AKurmanaev) January 29, 2019

Pdvsa has 10 days of gasoline supply left, show company documents. Very tight window to find alternative suppliers before the country plunged into chaos. — Anatoly Kurmanaev (@AKurmanaev) January 29, 2019

The race is on now to copy oil sale schemes used by Iran, but PdVSA’s technical capacity is low. Oil traders like Lukoil may resume supplies, but they need guarantees against sanctions and price premiums. — Anatoly Kurmanaev (@AKurmanaev) January 29, 2019

AlbertoNews