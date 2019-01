Paris Jackson ingresó a rehabilitación

Paris Jackson, la hija del “Rey del Pop Michael Jackson, ingresó a un centro de rehabilitación aquejada por problemas de salud mental. Hace poco, la modelo de 20 años, se había referido públicamente a su lucha contra la depresión y la ansiedad.

“Ahora, después de un ajetreado año de compromisos laborales que la han llevado por todo el mundo, Paris decidió que necesitaba tomarse un tiempo para reiniciar, realinear y priorizar su salud física y emocional. Ella se registró en un centro de tratamiento para ayudar en su plan de bienestar y espera salir revitalizada y lista para abordar los nuevos y emocionantes proyectos que la esperan”, sostuvo una fuente cercana a Paris a la revista People.

Esta no es la primera vez que Paris Jackson ingresa a un centro de rehabilitación. Cuando tenía sólo 15 años intentó suicidarse y fue internada en una clínica. Al poco tiempo, se descubrió que sufría bullying en el colegio.

En una entrevista que concedió la joven a Rolling Stone en 2017, confesó que se había intentado suicidar “varias veces, pero sólo una salió a la luz. Me odiaba a mí misma, tenía muy baja autoestima, pensaba que no podía hacer nada bien y que no merecía vivir”, reveló.

La República