Padrino López: Estamos listos para defender a Nicolás Maduro

El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, respondió este miércoles al llamado que hiciera Nicolás Maduro a una “revolución militar”, asegurando que la Fanb está “lista” para “defender la patria” y al mandatario venezolano.

“Por eso estamos aquí, ratificando la lealtad a la patria, a nuestros principios, y ratificando también nuestra lealtad a la constitución, estamos llenos de energía, queremos defender la patria. Estamos listos para defender la patria, para acometer con fuerza, con potencia y con mística la tarea constitucional, y defender la patria, la constitución y todo lo que representa la institucionalidad”, dijo Padrino López, desde los ejercicios militares en Fuerte Tiuna.

Continuando con su discurso frente a los militares, indicó que al único comandante en Jefe que reconoce la Fuerza Armada es a Nicolás Maduro y sabrán “defenderlo” ante “ataques imperialistas”.

“Estamos ratificando la voluntad del pueblo de Venezuela expresada, como manda la constitución, en el voto libre, directo y secreto, aquí se eligió un presidente y fue Nicolás Maduro. No queremos volver a pasar, nos negamos a pasar nuevamente por lo que ocurrió en el año 2002, donde un grupo de traidores en este mismo cuartel se plegaron a la oligarquía y secuestraron a nuestro comandante, y pusieron al pueblo en un estado de caos y persecución. Nos negamos. No al golpismo, no a la oligarquía y estamos plantados en defenderlo a usted, como lo hemos jurado”, concluyó Padrino López.

