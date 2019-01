Ozuna se disculpó en pleno concierto luego de su video íntimo

Durante un concierto el cantante puertorriqueño Ozuna, se disculpó con sus fanáticos luego de que saliera a la luz pública un video porno, donde el “negrito de ojos claros” aparece masturbandose.

“No importa lo que se haya hecho en el pasado, el presente es que ustedes aman mi música y me quieren… Les pido perdón a cada uno de ustedes por errores cometidos en el pasado. Le pido disculpas a todos los niños, personas mayores y a todos aquellos que se sintieron ofendidos. Hoy estoy aquí como todo un hombre dándoles la cara”, afirmó el cantante.

“Esta es una experiencia y un consejo para todos los jóvenes: nunca pierdan las esperanzas como yo las perdí en un momento y me pasan estas consecuencias que me están pasando”, aconsejó. “Tu pasado no define tu futuro”, finalizó el cantante.

El Farandi