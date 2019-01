Ortega Díaz: El Gobierno sabe que no podrá sostenerse en el poder mucho tiempo

La fiscal general en el exilio Luisa Ortega Díaz asegura que hay tiempos que parecen llegar a su fin. En entrevista exclusiva con el portal venezolano Punto de Corte, aseguró que el Gobierno sabe que no podrá mantenerse en el poder por mucho tiempo más después del 10 de enero.

Considera que la nueva directiva de la Asamblea Nacional viene con ideas claras y firmes de propiciar la unión de todos los venezolanos para enfrentar al gobierno de Nicolás Maduro.

-A partir del próximo 10 de enero el único poder legítimo será la Asamblea Nacional. ¿Qué consecuencias tendrá eso para la República?

-Desde hace tiempo el único poder legítimo que queda en Venezuela es la Asamblea Nacional; el resto de los poderes están secuestrados por la tiranía. Han convertido a Venezuela en un Estado delincuencial. No hay gobierno, lo que hay es un grupo de delincuentes en el poder. Para mí Nicolás Maduro fácticamente ocupa Miraflores desde hace tiempo, pero este 10 de enero será la ratificación de la ilegitimidad de origen del régimen y su avance tiránico y déspota contra el pueblo.

-Aunque a Maduro parece que no le importa la legitimidad de origen de su gobierno ¿qué consecuencias cree usted, como Fiscal General, que pueda acarrear esto a escala internacional a partir del 10 de enero?

-Yo estoy convencida que se avecinan más acciones contra la cúpula madurista. Yo difiero un poco de esa idea de que no les importa su legitimidad; ellos están preocupados y saben que no van a poder sostenerse en el poder mucho tiempo con la presión interna y externa que se les viene encima. Venezuela está a punto del colapso y los demás países de la región ya se están viendo muy afectados por la creciente crisis de refugiados que ha generado la tiranía. Saben que las acciones de atención a desplazados se hacen insuficientes y ningún Estado está preparado para eso. Creo firmemente que ya hay conciencia en la región y en el mundo de que el problema de Venezuela hay que resolverlo de raíz y eso pasa por la salida de Maduro y sus acólitos del poder.

-Ante el evento del 10 de enero, ¿cómo cree usted que deberían actuar instituciones como el TSJ y la FANB?

-A los hombres y mujeres honestos de la Fuerza Armada, que aman al país, les recuerdo que no reconozco a Maduro como presidente y a partir del 10 de enero se ratifica su ilegitimidad en el poder. El tirano no es el Comandante en Jefe de la FAN, y en consecuencia, deben ponerse del lado del pueblo y restablecer la democracia. En vez de defender a un gobierno hambreador, represor y deslegitimado, deben honrar su uniforme y defender a la población y a la Patria de unos delincuentes que la han secuestrado. Además, los militares deben saber que actuar en cumplimiento del artículo 333 de la Constitución para el restablecimiento de la democracia en Venezuela no es delito; por el contrario, constituye una honra, y quien cumpla con ese precepto constitucional tendrá el reconocimiento de todos los venezolanos y la comunidad internacional. En cuanto al Tribunal Supremo de Justicia que opera en Caracas: Es un brazo ejecutor de los desmanes de la tiranía y es lamentable que una institución llamada a hacer justicia esté al servicio de delincuentes que destruyen al país; y en su momento será devuelta esa institución al camino de la honradez, probidad, justicia e idoneidad.

-¿Cuál es su llamado a la directiva de la AN que asumió este sábado 5 de enero?

-Mi llamado a esa nueva directiva de la AN, principal foro político del país donde hacen vida todas las corrientes de pensamiento político, es que escuchen los planteamientos y requerimientos de todos los venezolanos para que junto a ellos realicen acciones eficaces y eficientes que contribuyan a la salida definitiva de la tiranía. Que se convierta en una tribuna de expresión de todos los problemas de la sociedad. Creo que la nueva directiva de la AN viene con ideas claras y firmes de propiciar la unión de todos los venezolanos para enfrentar al régimen. Es la gran oportunidad para unir esfuerzos con un solo objetivo: Derrotar a la tiranía que ha ocasionado la tragedia más cruenta que haya padecido nuestro país en toda su historia republicana.

-¿Qué llamado le hace a la Asamblea Nacional Constituyente?

-Ninguno, porque esa instancia es ilegal. Antes de su creación cuestioné ese adefesio que ha servido para llenar a nuestra gente de más miseria, y un recurso que Maduro utilizó para perpetuarse en el poder.

Para leer la entrevista completa Punto de Corte