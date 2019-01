¡Oficial! Samsung Galaxy S10 ya tiene fecha de presentación

A través de Twitter la compañía compartió con sus seguidores un video dando la nueva buena, aunque no es muy ilustrativo, ni parece dar grandes pistas sobre las cualidades que tendrá el Galaxy S10. Sólo Samsung se sabe que se debe esperar hasta el 20 de febrero.

1 Una nueva interfaz de modo nocturno (que si acaso es insinuada en el video).

2 Una batería mucho más potente que todo lo antes visto en modelos previos.

3 Y una cámara frontal que elimina el notch para adoptar ahora la forma de punto en una esquina.

Todo esto son mera especulaciones. Aunque exista una filtración relativamente fidedigna que parece confirmar la muerte del notch superior en la nueva generación.

Welcome to the next generation. Galaxy Unpacked on February 20, 2019. #SamsungEvent pic.twitter.com/M1Gh0F9Fs5

— Samsung Mobile (@SamsungMobile) January 10, 2019