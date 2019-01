Nicolás, No es la Ciudad, es el CIUDADANO. Por Angel Monagas (@angelmonagas)

La desesperación, quizá el miedo porque no, son los peores consejeros de una persona cuando ejerce el poder, sin estar preparado y sin ningún sentido común. Nicolás y Diosdado, no gobiernan, son gobernados. Presos del miedo, la ira, el odio y el resentimiento (eterno), cada día que pasa, cometen más errores. Eso no impide que tengan poder. Incluso permanecer en el gobierno durante tanto tiempo es posible. ¿Cómo negarlo después de 20 años? El Tirano Franco gobernó España muchos años. Fue temido. Recordado por lo malo, injusto, no por otra cosa.

Quienes gobiernan Venezuela, no son felices. Su cautiverio lo impide. Carecen de la posibilidad de movimiento, salvo complicados dispositivos de seguridad. Ellos lo saben. Nadie los quiere, muchos de su propio partido, tal vez hasta de su propia familia.

Si analizamos los miles de casos de asilo, encontraremos que más del 60% lo conforman ex funcionarios chavistas o su entorno familiar y amistades. ¿Por qué? Simple, esta revolución comunista desapareció al ciudadano, al ser humano. Solo busca mantener el poder y con ello los grandes negocios.

Dominan todos los poderes y aun así culpan a la oposición de su ineficiencia: BLOQUEO, GUERRA ECONÓMICA, y la excusa más usada por Corpoelect: SABOTEO.

LO QUE MADURO, NO SABE O NO LE IMPORTA

Una ciudad progresa no tan solo por su economía o estructura, sino por el respeto a las garantías ciudadanas:

Ciudadanos LIBRES. Con esperanza de libertad y de tener un destino mejor.

El Estado debe generar optimismo.

La ciudad es para los ciudadanos, en consecuencia, antes de invertir en la estructura física, se debe tener tres condiciones básicas: Libertad Individual, Responsabilidad Social y Responsabilidad ecológica.

Dominar nuestro tiempo y espacio. Poder realizarse y desarrollar sus capacidades en la sociedad, sin dañar nuestra casa grande, el planeta tierra. Ver lo que sucede con explotación de la minería y otras actividades petroleras sin control es muy doloroso.

Imposible embellecer la ciudad, si sus habitantes no recuperar el control de su espacio y tiempo. Poder desarrollar las potencialidades humanas, con la posibilidad de satisfacer necesidades básicas.

Tener una ciudad con bellas calles y autopistas y tener carencia de agua, electricidad, telefonía, internet y de paso, imposible alimentarse bien o recrearse al aire libre por la inseguridad, es darle la espalda a la naturaleza humana. Más allá del asfalto, la cabilla, luces o pintura, hay una persona, que sufre, llora y padece cada día. ¿Es que eso no importa?

Nicolás no pega una. No crea bueno y útil. Ni él ni sus representantes regionales y locales.

La vida en Venezuela es un nudo gordiano. Perdimos nuestra calidad de vida, no vivimos, sobrevivimos. Los bloqueos y la censura castigan el derecho a estar informados y opinar. Nuestros ciudadanos están reprimidos y a la menor posibilidad explotan.

Los únicos que celebraron esta nueva misión de Maduro, fueron los “enchufaos”, los que ya se reparten las obras, esperan sus comisiones y una nueva posibilidad para seguir empobreciendo el erario público, a través del tráfico de influencias, CORRUPCIÓN. Ya empezaron a buscar cotizaciones, los emails con presupuestos se preparan.

Las ciudades tienen que ser rehabilitadas a la par del ciudadano. Es el modelo que buscamos y que definitivamente Nicolás, mientras este, nunca encontrará y ofrecerá.

EL 23 DE ENERO ES POR TI

Los cabildos abiertos, las marchas, las convocatorias, no son para tomarse “selfies”, para retratarse con Guaido. Él es un accidente. Una pieza que puede ayudarnos a todos a armar un nuevo rompecabezas, y encontrar una ruta, un camino para la reconstrucción. No lo hagas por Guaido. No lo endioses. Hazlo por ti. Para tu familia. Para reencontrarnos nuevamente en democracia.

DONDE ESTAMOS

No le dedico tiempo a esto. Esto no es un problema jurídico, sino político. Los radicalismos son malos consejeros. Sacar a Nicolás no es fácil. El que piense así, volverá a cosechar decepción. Las posibilidades para cambiar son remotas. Existen y eso es lo importante. Con VACÍO, con USURPACIÓN, legitimado a través de CABILDOS ABIERTOS, por Dios, nada de eso importa, sino logramos tener la VOLUNTAD POLÍTICA de quienes pueden restituir la democracia. Peor aún, pueden muchos países entre ellos Estados Unidos, desconocer y romper relaciones diplomáticas (que no lo han hecho) y Maduro seguiría en el poder. Sobran ejemplos. En política 2+2 no es 4. Necesitamos de todos los sectores para crear el caos que obligue a la FANB, a restituir el orden. Ese es el único camino. Lo demás es PAJA. No vendrán marines, ni el ejército de Colombia y Brasil a hacer nuestro trabajo. Hay leyes económicas que deben ser valorados y respetadas, básicas para producir los hechos anhelados por todos.

POSTURAS CONTRADICTORIAS UNAS, COHERENTES (no compartidas) OTRAS.

MARANATHA El partido del pastor Javier Bertucci, ex candidato Presidencial el pasado 20 Mayo 2018, públicamente mostró su apoyo a lo decidido por la Asamblea Nacional. ¿Se volteó? ¿El espíritu santo le hablo? ¿Qué pasó? Decisión tardía aunque beneficiosa por la sumatoria y no por la calidad de quien la asume. VERDES El Presidente de COPEI Zulia, Joaquín Chaparro, del grupo de los Fernández, declaró que MARCHARAN el 23 de enero: ¿Postura aislada, individual? ¿Decisión nacional? Este COPEI es el mismo que también participó el pasado 20M. La nueva ancla del SAIME Eduardo Fernández, ¿Lo respalda? De ser así, seguramente le quitaran los beneficios o el pago por la mencionada publicidad, hacía uno de los peores servicios de este gobierno y manejado por CUBANOS para remate: Identificación. FELICITO A CLAUDIO FERMÍN por ser consecuente y coherente con su pasado reciente. No estoy de acuerdo con él, ni ahora ni antes. Sin embargo reconozco que políticamente se la juega, que cree en lo que hace y en una Venezuela de incoherencia política eso tiene un valor. SI MADURO SE QUEDA el verá el cielo. Si se va como quiero yo y muchos, conocerá el infierno, de donde también podrá salir porque nada es imposible en este país.

MARGARITA, Un paraíso de enchufados donde muchos sufren

EL PROTECTOR genera terror. La petulancia y terquedad lo dominan: El problema del agua es estructural y operacionalmente, se puede resolver encañonando las dos tuberías y dándole un ciclo a cada municipio del islote mayor, que son diez (10) municipios. En función de las poblaciones, puedes disminuir o aumentar operativamente y reforzar a los más poblados en orden de prioridad y no a los temporalmente habitados, como Maneiro por ejemplo. Edificios completos quedan vacíos después de vacaciones. El Ingeniero Marcos Abad no lo sabe, o no se deja explicar y quiere manejarlo en función de la tributación por el apoyo a la alcaldesa Marisel Velásquez del Municipio Díaz. Dante Rivas, tiene un desastre y traer camiones gigantes es un gravísimo error. Este territorio es de pueblos pequeños. En Zulia en el pasado sucedió lo mismo. ¿O hay algún negocio con la adquisición de esa maquinaria? Dante Rivas está enfrentado con algunos sectores chavistas. Otra debilidad fue asumir el tema de la recolección de la basura. 54 millones de dólares en una planta que no se usa y 14 millones en camiones compactadores. Grave es, no pensar en recuperar la planta, porque no le da réditos. Lamentable no hay voluntad política en este protector. Mientras el Gobernador Alfredo Díaz, tampoco acierta y sigue dedicado a “receticas” y dar pésames en velorios. Las vías extraurbanas siguen llenas de monte y oscuras. ¿Y ahora quién podrá salvarnos? ¿Será el Chapulín pero no colorado? Quizá un empresario que limpie de tanta politiquería la isla.

Mientras los costos por el agua en Margarita, mínimo 40 dólares. Otros 70 y hasta 120 de los verdes.

SOLDADOS Divididos. Un sector se mueve hacia los altos mandos y otros esperan la decisión de los Oficiales Superiores y subalternos. Desde hace dos semanas, extraoficialmente hay más de 200 militares detenidos. Otros desertados. Escondidos. A la expectativa de observar comportamientos serios.

SEBIN El problema interno de este organismo, es proporcional a la influencia del Nro 1 y el Nro. 2. Hay funcionarios detenidos, antes del hecho con Guaido, que aún no lo tengo claro. Sé porque lo digo

