Nacho no asistirá a la convocatoria del #23Ene

Una seguidora del cantante venezolanos Nacho, le preguntó sobre su asistencia a la marcha convocada por el presidente de la Asmabla Nacional, pautada para el próximo 23 de enero, lo que éste respondió que no. “Para que me tomen fotos y videos y digan que quiero figurar y que mandé a que me grabaran? o para que digan que fui a hacer show? Lo siento no más…” fue parte de lo que escribió.

“Ya pasé por todo lo que tuve que pasar para entender que es mi vida la que tengo que vivir… de todas maneras deseo que todo salga bien y se logren los objetivos para ver florecer a mi país”.

