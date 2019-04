Nacho comenzó el año con un concierto acústico “en el aire” (Video)

View this post on Instagram

Comenzamos el año con concierto acústico en el aire. Mañana seguimos aquí en Panamá en el “Golden Fest”. Este mes completamos la ruta con mi Ecuador querido, Paraguay y Chile y solo estamos hablando de enero. Gracias a Dios el año apenas comienza. Busca “DèJALO” en tu plataforma digital favorita en su versión original junto a los hermanos Turizo y mira el video en mi canal de YouTube #NACHO / Sígueme en @spotify escúchame en @applemusic y subscríbete a mi canal de YouTube para que seas la primera persona en disfrutar del nuevo contenido. Bendiciones a todos.