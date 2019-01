Mujer interrumpió sesión en la OEA sobre Venezuela (Videos) #24Ene

La activista Medea Benjamin con el grupo Code Pink interrumpió la sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) con gritos y consignas para denunciar lo que considera un golpe de Estado en Venezuela.

Tras la intervención del secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, la activista desplegó un cartel con un texto que pedía a la Organización de Estados Americanos no avalar un “golpe de Estado” en Venezuela.

“Estoy horrorizada por este golpe de Estado en marcha”, dijo mientras agentes de seguridad la retiraban del edificio de la OEA. “Mi corazón está con el pueblo de Venezuela”.

El secretario de Estado, Mike Pompeo, llamó a los 34 estados miembros de la organización a “alinearse con la democracia” para reconocer e Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente de Venezuela y calificó al gobierno de Nicolás Maduro como “ilegítimo” y “profundamente corrupto”.

Medea Benjamin es una especialista en salud pública y economía, activista política y escritora estadounidense, cofundandora en 2002 de la organización feminista pacifista Code Pink (Código Rosa).

“Apoyar un golpe de Estado en Venezuela no es una buena opción, no es una salida democrática. No apoyen un golpe de Estado en Venezuela. No escuchen al secretario Pompeo”, dijo mujer que interrumpió la sesión extraordinaria de la OEA. #TVVNotcias #TVVenezuela pic.twitter.com/9G9XEaH6PB

— TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) January 24, 2019