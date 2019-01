Muere paracaidista tras ser atacado a puñaladas en Aragua

Un joven perteneciente al Batallón de la 42 Brigada Paracaidista fue herido en la femoral después de sostener una riña con el padre de su pareja, lesión que le causó la muerte.

Yonder José Pantoja Chirinos, de 20 años de edad, resultó muerto después de sostener una pelea con su suegro, luego que éste se metiera en una discusión que tenía el soldado con su pareja.

Todo ocurrió en la calle Oriente de la población de Santa Cruz de Aragua, municipio Lamas, después de una divergencia que sostuvo Pantoja con su esposa de nombre Génesis Gómez. Según testimonio de la madre del joven, María Chirinos señaló, “ellos siempre tenían problemas por celos entre ambos, ahora esto terminó en desgracia con mi hijo muerto.

Relató Chirinos, “la discusión comenzó a través de mensajes de texto de él con Génesis, ella le decía que le entregara su ropa, pero mi hijo quería conversar con ella”. De esta misma manera apuntó, “el papá de ella de nombre Jhoan Gómez apodado “El Colchón”, metió sus narices en la discusión y citó a mi hijo a la plaza a través de una llamada y mensajes donde le decía “qué estás cagao llégate a la plaza”.

De esta forma prosiguió la madre del soldado, “mi hijo accedió a la petición del hombre y fue a la cita, sin embargo ellos ya no estaban allí sino en la calle Oriente de Santa Cruz en la casa de una chica llamada Yeimar”.

Una vez que llegó al sitio, el joven comenzó a discutir con su pareja sentimental, momentos en el cual Yonder y su suegro “El Colchón” sostuvieron una riña donde entra una tercera persona llamada Yeimar.

De esta misma manera comentó, “mi hijo batalló con el papá de su mujer y en un descuido éste lo tomó por los brazos y Yeimar lo cortó en la pierna exactamente en la vena femoral como que si lo hubiese medido”.

Una vez consumado el hecho, gravemente herido el militar fue llevado al ambulatorio de la localidad donde fue ingresado y atendido por los galenos de guardia, pero pese a los esfuerzos falleció debido a la cantidad de sangre que perdió.

En este sentido, comentó la afligida madre, “al conocer la noticia de la muerte de mi hijo nos trasladamos a la sede del Cicpc de Santa Cruz y los oficiales me prestaron la atención necesaria y fuimos a ubicar a los asesinos de mi hijo, estaba Yeimar muy tranquila sentada en la acera, mientras otros limpiaban la sangre, así como la esposa de mi hijo”.

Los funcionarios del cuerpo detectivesco procedieron a capturar a la presunta indiciada y a la esposa de Yonder, mientras que alias “El Colchón” huyó del lugar, encontrándose en estos momentos en fuga y requerido por las autoridades.

La señora Chirinos acotó,“una vez que la mujer fue detenida, un familiar de ella se me acercó y me dijo retira la denuncia yo te paso un billete, mis hijos están pequeños y preguntan por su mamá, qué se creen que mataron a un perro, sus hijos tienen la oportunidad de volverla a ver; pero como veo yo a mi muchacho si me lo mataron”.

Los familiares del joven fallecido piden que se haga justicia y que encuentren al otro presunto responsable de este crimen registrado en el municipio Lamas. Los detectives del Cicpc de Santa Cruz están tras la pista del otro indiciado identificado como Jhoan Gómez, apodado“El Colchón”, padre de la pareja de la víctima, para que se ponga a derecho y determinar hasta dónde está implicado en este hecho de sangre.

