Motta Domínguez denuncia un nuevo saboteo eléctrico en circuitos conectados al Fuerte Tiuna

Camaradas! Compatriotas! El día de hoy a las 16.47 horas, se presenta una interrupción del servicio eléctrico que afectó Colinas de Santa Mónica, Cumbres de Curumo, Santa Mónica, parte de Bello Monte. Inmediatamente la cuadrillas se desplazaron hacia la Subestación Prado de Maria y Subestación Colinas de Santa Mónica, ya que son circuitos que están conectados y se pensó que ahí podía haber ocurrido la falla o avería. Se hicieron las pruebas del tramo subterráneo y dió positivo, pero el tramo aéreo no… Eso nos obligó a adentrarnos en la montaña que se encuentra entre Fuerte Tiuna y Cumbres de Curumo, donde encontramos un línea seccionada (cortada) entre los postes 6 y 7. Siguen con el plan de ataque al SEN, pero no van a poder, candelita que se prenda, candelita que se apaga! … La línea seccionada, es una de las que provee servicio a Fuerte Tiuna (ese era el objetivo) … Pero no contaron con la fuerza y el espíritu de trabajo y lucha de los trabajadores y trabajadoras (estaba la esposa de uno de los trabajadores de la cuadrilla, quien también es trabajadora) de CORPOELEC… Esta acción, coincide el día de hoy, con la entrega de una tal Ley de Amnistía, la cual, como todos sus planes, fracasó… Quien sabe! a lo mejor es su amargura, irá y desesperación, quisieron quitarle la "luz" al fuerte pero afectaron a toda una zona del sur – este caraqueño y por ende al pueblo. No podrán! Aquí hay un personal de hombres y mujeres dispuestos a dar la vida si fuese necesario para ser libres e independientes … VIVA CHAVEZ! VIVA MADURO! VIVA LE REVOLUCION! VIVA LA PATRIA! @nicolasmaduro @dcabellor @delcyrodriguezven @vtvcanal8 @mazo4f