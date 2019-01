Morata se muestra feliz por llegada al Atlético de Madrid a préstamo desde el Chelsea

El delantero español Álvaro Morata dijo el martes que está feliz con su regreso al club de su infancia, el Atlético de Madrid, tras firmar un contrato de cesión por 18 meses desde el Chelsea.

Morata, de 26 años, pasó unos complicados 12 últimos meses en Stamford Bridge, tras haber llegado al equipo inglés en 2017 procedente del Real Madrid. Durante su estancia en Inglaterra anotó 16 goles en 47 partidos.

A veces pareció falto de confianza frente al arco, lo que le llevó a perder la confianza de los dos entrenadores que tuvo en el Chelsea: los italianos Antonio Conte y Maurizio Sarri.

“Estoy contento y orgulloso de estar aquí”, dijo en una conferencia de prensa tras firmar el contrato. Tras reconocer que hubo más ofertas, Morata afirmó que “se para todo cuando aparece el ‘Atleti’. Todo lo que ha pasado es historia. Aquí estoy. Todo es muy bonito. No puedo esperar para entrenar”.

Hincha atlético desde su infancia, Morata pasó cuatro años en la cantera “colchonera” antes de pasar al Getafe en 2007 y, más tarde, al Real Madrid. Pasó cuatro años en el primer equipo “merengue” entre 2010 y 2014, para fichar después por la Juventus, donde estuvo dos años antes de volver a la capital. Desde allí fue traspasado al Chelsea en 2017.

“Es la infancia. Felicidad. Por eso significa mucho estar ahí. La gente que me conoce lo sabe”, comentó Morata sobre su llegada al Wanda Metropolitano.

En referencia al entrenador atlético, Diego Simeone, Morata dijo que no tuvo que emplearse a fondo para convencerle: “No hay que convencer. Él sabía que el destino me llamaba aquí. No puedo esperar más para entrenar con mis compañeros”.

Morata podría debutar el domingo ante el Real Betis, pero toda la atención está puesta en su posible participación una semana más tarde en el derbi ante el Real Madrid y, pocos días después, contra la Juventus en octavos de final de la Liga de Campeones.

