Mira lo que dijo Galilea Montijo sobre su posible embarazo

La presentadora Galilea Montijo, decidió hablar sobre el rumor de un posible embarazo. Durante una entrevista le preguntaron si es verdad que este año va por la niña, a lo respondió:

“No es cierto no estoy embarazada, de verdad sería la primera en gritarlo, creo que es lo más hermoso, no creo, estoy segura que es lo más hermoso que le pueda pasar a uno como mujer y estaría yo fascinada de decírselos. Claro que lo dije por que aquí siempre decimos cuál fue el hashtag de mi meta este año. Mi meta es ir por la niña, pero pues cada año voy por la meta, pero pues nada”, dijo Galilea.

“A mí me encantaría pero sí la piensas mucho, por la edad, hay más riesgos. A mí me costó mucho Mateo, hablo de que me costó embarazarme porque lo estábamos buscando y me costó mucho embarazarme…”, expresó.

