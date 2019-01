Ministro del Trabajo aseguró que el ticket de alimentación será el 10% del salario mínimo

El ministro para el Trabajo, Eduardo Piñate, señaló este jueves que el ticket de alimentación seguirá siendo el 10% del salario mínimo, por lo que tras el anuncio del presidente Nicolás Maduro de un aumento a 18.000 bolívares soberanos, los venezolanos pasarán a cobrar Bs.S 1.800.

“El salario mínimo entra en vigencia a partir del día 15 de enero, la primera quincena con aumento se hará efectiva para el 30, los que cobran semanal será a partir de la primera semana”, indicó al tiempo que apuntó que este incremento también involucra a los pensionados “en la misma proporción”.

Destacó que el aumento automáticamente se establece en las tablas salariales, “que son muchas”: “Hasta ahorita la política es que todas ellas arrancan con un salario mínimo y por allí se va desplazando por el recorrido”.

A juicio de Piñate, “frente a la guerra de los precios el gobierno sigue fortaleciendo el salario de los trabajadores y el ingreso de las familias”.

“El gobierno no ha dejado en ningún momento de pagar el diferencial del salario mínimo a los empresarios privados, a la economía social, etc (…) Así que desde ese punto de vista no existe ninguna justificación para esos incrementos de precios, porque no hay una razón económica, lo que sí ha habido es un incremento de la guerra contra el pueblo por la vía de los precios”, dijo.

Asimismo, expresó que “no es verdad” que todos los trabajadores deben cobrar un salario mínimo porque “existen las tablas salariales, los contratos colectivos y eso está vigente en este país y he instruido a todos los inspectores del trabajo, directores estatales e instancias los sistemas de supervisión para que salgan a la calle a defender el salario y no permitir el abuso de los empresarios con los trabajadores”.

Durante una entrevista ofrecida a Venezolana de Televisión, consideró que al menos el 75% de la inflación en el país es “inducida por el factor político, el dólar paralelo de guerra, la elevación de los precios y eso es lo que ha inducido el incremento de salario para proteger al trabajador”.

