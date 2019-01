Militares venezolanos se pronuncian desde Perú y dicen desconocer a Nicolás Maduro

View this post on Instagram

#AHORA UN GRUPO DE MILITARES VENEZOLANOS SE PRONUNCIÓ DESDE PERÚ CONTRA EL RÉGIMEN DE NICOLÁS MADURO… EN UN VIDEO, LOS UNIFORMADOS DICEN RECONOCER A @jguaido COMO SU COMANDANTE EN JEFE… EL VOCERO FUE EL PRIMER TENIENTE JOSUE HIDALGO AZUAJE, UN MILITAR RECONOCIDO POR HABERSE FUGADO DE LA CÁRCEL DE RAMO VERDE JUNTO A OTROS FUNCIONARIOS DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA, TRAS SER DETENIDOS Y ACUSADOS POR CONSPIRACIÓN… LUEGO FUE DEGRADADO Y EXPULSADO DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA (FANB) POR ORDEN DE MADURO . Video Cortesía @ucinoticias