ME LO DIJO UN PAJARITO | ¡Llegó el joropo!. Por Yrmana Almarza (@Yrmana)

Batacazo nacional… Estamos en plena convulsión y divididos. Hoy no hay manera de no sentir que todos, oficialistas y opositores, estamos en riesgo. Pero quiero comenzar esta columna destacando que trabajar la política sin engañar es posible. Esto pasa por ser un político sin ánimo de brillar, protagonizar o pisotear a los demás para destacar. El Presidente Juan Guaidó ha demostrado mesura, comedimiento y sobre todo altura política, una gran estatura para el momento que estamos viviendo y que él está encarando: liderando. Este chamo de 35 años y que cumple años el mismo día que el fallecido Hugo Chávez, es el alter ego del líder que la mayoría de los venezolanos queremos que quede en el pasado más no en el olvido. Al chavismo y a sus representantes no debemos olvidarlos, al contrario, debemos siempre recordarlos para que el país y las futuras generaciones no olviden jamás que el socialismo, el totalitarismo, el comunismo y la izquierda son el camino a la miseria, a la crueldad, a la barbarie, a la destrucción humana y social. Siempre debemos recordar que hacen daño, mucho daño. El camino correcto aunque tenga fallas siempre será la Democracia y la Libertad, el apego a las Leyes y al Debido Proceso. Juan Guaidó ha decidido poner por primera vez las cartas de la claridad sobre la mesa. No hay solución inmediata ni fácil. La Libertad la tenemos que pelear y la ruta es poner fin a la usurpación, nombrar un gobierno de transición y convocar elecciones libres y para eso, Guaidó asumió las competencias del Ejecutivo Nacional el miércoles. En Venezuela tenemos nuevo Presidente y con el reconocimiento de la Comunidad Internacional hemos dado el primer gran paso de una lucha nada sencilla porque el adversario es poderoso y no está mocho.

Se deben cuidar… Los logros alcanzados que en tan poco tiempo en esta nueva etapa de nuestra lucha política son un record. Guaidó fue juramentado el 5 de enero y para el 23, el país entero estaba en las calles apoyándolo. ¡Qué fenómeno! En un país lleno de desesperanza y entreguismo, en un poco más de dos semanas, un novato de la política sin mayores pintas, devolvió a la Nación que está dentro y fuera del Territorio Nacional la confianza y las ganas de luchar. A las calles salieron todos y ese es el respaldo que ningún político de oposición aunque trató, logró antes del callado y sigiloso Juan Guaidó. Ningún líder de partido político de oposición pudo hacer este milagro político/social en Venezuela. El chico Guaidó, desde el único Poder legítimo que nos queda lo hizo y le dio a su partido, Voluntad Popular Activistas, VPA, el primer Presidente de la República.

Por cierto… Soy de las cree por la información que manejo que en VPA, han cerrado la estrategia a favor de Guaidó pero más de uno quiere montarse en el portaviones y brillar. El único vocero del Gobierno es Guaidó pero vean cómo de repente, el callado Freddy Guevara, comenzó a escribir en Tuiter cual portavoz oficial de Guaidó desmintiendo si el Presidente hace o no hace equis cosa. Guaidó no es de la línea de Leopoldo, Guaidó tiene su estilo propio. Lilian Tintori estuvo en la tarima cuando Guaidó se juramentó y se colocó delante de la esposa del nuevo Presidente para hacerse ver y sentir. Todos sabemos que VPA es el partido en el que se hace lo que Leopoldo dice y necesita y que buscó siempre que fuera Leopoldo el presidenciable, cosa que casi logran de no haber vendido la lucha como la vendieron todos los líderes de oposición en el pasado. Que hoy, en la persona de Juan, nuestro nuevo Presidente se haya entendido que no debemos errar más porque una equivocación por muy pequeña que sea nos llevará a perder el país a todos es sin discusión el mayor logro de esta oposición política fracasada a la que Guaidó les calló como máscara de oxígeno. Pero que hoy esa correcta conducta y actitud la lleve sobre los hombros un cuadro del partido naranja, no quiere decir que en el partido naranja los muertos políticos no quieran regresar. Guaidó debe tener mucho pero mucho cuidado, los asesores de Guaidó deben reforzar y trabajar el triple para evitar que los protagonismos de personajes quebrados de la política por muy naranjas que sean, quiebren la imagen que se ha comenzado a construir y fortalecer popularmente en torno a Guaidó, ya que la Comunidad Internacional está actuando y seguirá haciéndolo con contundencia sólo porque hoy a lo interno, Venezuela está unida de nuevo, en un solo bloque de respaldo a las acciones de nuestro nuevo Presidente. Esto no se puede poner en riesgo por ningún bolciclón baboso que cuando se vio en riesgo salió corriendo a esconderse y ahora, se la quieren tirar de guapetones sólo porque el fenómeno Guaidó está dando resultado y andan hablando lo que no deben hablar y asumiendo funciones que no deben asumir. Aquí es cuando yo digo, allí está la envidia de la política con la que tenemos que lidiar por mucho más tiempo pero que en este momento deben atajar y cortar de tajo.

Pero ¿dónde está Guaidó?… Físicamente no se sabe. Desde el 23 en la tarde se desconoce su paradero y eso es lo correcto. Sabemos que está atento y activo por sus publicaciones en redes sociales y es que Venezuela necesita a su nuevo Presidente vivo y libre no preso o muerto y esto último es lo que le puede pasar porque sabemos que en el país, el Poder y el Poder Militar que sostiene al régimen no entregará el Gobierno. Más países del mundo reconocen a Juan Guaidó como Presidente y el actual régimen sólo tiene en apoyo 10 países con tradición y vocación izquierdista y muchos de estos países han sido socios del gobierno de Maduro en saquear las riquezas de la Nación. Mientras tanto, la represión aumenta en las calles de Caracas y el país. Los enfrentamientos ya nos están enlutando una vez más. En Miranda estos enfrentamientos están dando de qué hablar y el país pide que Maduro se vaya. Por eso llegó la hora, por esto llegó el joropo. Caracas sigue en pie; el país está alzado y el régimen mantiene las calles militarizadas y a los colectivos haciendo choque. Ellos no se van a dejar arrebatar lo que han logrado, saben que si caen deberán pagar sus delitos. Saquear impunemente las riquezas de la Nación e imponer un estado corrupto es sólo la espuma del café, por eso la cúpula militar ha cerrado filas con Maduro. Esto era de esperarse, ellos sostienen a este régimen por ser ellos los cabecillas de la corrupción. El Poder Judicial también apoya al régimen pero los grandes organismos internacionales ya comienzan a llamar a Maduro, ex presidente y la mayoría del pueblo venezolano reconoce que el Presidente es Juan Guaidó.

Decisiones peligrosas… al ser desconocido como Presidente de la República, Maduro no tiene ninguna autoridad. Nada de lo que diga o haga tiene validez para los países y por eso, al anunciar el rompimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos y expulsarlos del país, estos hacen caso omiso. Por el contrario, Estados Unidos aumenta la vigilancia sobre su sede diplomática en Venezuela toda vez que Diosdado Cabello, en nombre del gobierno usurpador de Maduro, amenazó con quitarle la electricidad, agua y otros servicios a la Embajada Norteamericana. Algún tipo de acción contra la misión diplomática que sea considerada por Estados Unidos como un ataque traerá como consecuencia una respuesta negativa de Estados Unidos hacia ahora, el grupo que usurpa el Poder Ejecutivo, es decir, un ataque que podría traer como respuesta una defensa firme de los Estados Unidos a su misión diplomática. Igualmente, Estados Unidos puede imponer un embargo petrolero que en nuestro país desataría un caos sin precedentes. No olvidemos que 95 por ciento de nuestros ingresos, de nuestra economía, depende del ingreso petrolero. Si Diosdado o en el régimen dan la orden de atacar la Embajada Americana pues no descartemos que de estado convulsión pasaremos a un estado de guerra.

Amnistía… El Presidente de la República continúa ofreciendo perdón y olvido a través de la Ley de Amnistía a todo funcionario, militar o no, que ayude a poner fin a la usurpación. Sin embargo, el General Vladimir Padrino, Ministro de la Defensa, se pronunció en lealtad a Maduro así como todas las Redis fronterizas. Pero es que la cúpula militar integra una red de crímenes transnacionales, como los cometidos por el famoso Cartel de Los Soles, que les produce altos beneficios a sus miembros, beneficios a los que no tienen acceso ni las tropas ni las ciudadanos. China y Rusia siguen apoyando a Venezuela, ahora se suma Turquía y por este apoyo es que no hemos tocado fondo pero el pueblo muere de hambre, de mengua y la élite militar y política oficialista es cada día más rica y opulenta. Esto hace que Maduro y el Régimen tengan bajo su control las unidades militares de alto mando y mandos medios. Por eso Guaidó insiste en la Amnistía, hay que garantizar el perdón y el olvido para que los militares se unan a esta nueva gesta libertaria venezolana.

¿Y si no se logra qué?… Guaidó no está escondido por miedo. Lo está por mera lógica de seguridad y de acción. El primer paso para poner fin a la usurpación era que Guaidó asumiera la Presidencia de la República y así lo hizo. Esto va más allá de tener dos presidentes por primera vez en Venezuela, esto es el inicio de un nuevo Gobierno con designaciones ejecutivas y diplomáticas, es decir, Guaidó puede remover del cargo a quien quiera y designar a quien considere, entre otras menudencias clave. Pero el segundo paso hacia el fin de la usurpación es que Maduro abandone el Poder, bien por negociación, por decisión voluntaria o por la fuerza. Los días de Maduro deberían estar ya contados como usurpador del Poder ¿Con quién cuenta Maduro? A lo interno con el Poder Judicial, Militar, su camarilla civil y cada vez menos pueblo porque con hambre el amor no dura. Sin embargo quienes lo apoyan lo hacen porque están hasta el cuello con ellos, hundidos por ser protagonista de la Dictadura, de la Corrupción o porque están completa y absolutamente convencidos que están haciendo lo correcto y están del lado correcto de la historia. Esto último hace difícil negociar porque al estar convencidos que ellos están haciendo lo correcto la resistencia se dará con todos los elementos y habrá que considerar que el número de sujetos a derribar políticamente es mayor y de calidad. No es lo mismo negociar con un civil que con un militar que tiene a su cargo una leal guarnición militar y aunque Generales no tumban gobiernos sino los mandos medios hacia abajo, el oficialismo va a dar la pelea y dura. Guaidó debe estar preparando los próximos anuncios y los debe estar haciendo con sumo cuidado porque de esto dependerá que aumente la confrontación de calle o se abra la puerta a la ayuda internacional estratégica, lo que va a tener consecuencias en lo inmediato. Y aunque Rusia, Turquía y China apoyan a Maduro y estas son potencias militares y bélicas, lo hacen por mero negocio, por mero interés. Estos países están cuidado sus mil millonarios préstamos y sus mil millonarios negocios petroleros e intercambios comerciales. Rusia, Turquía y China se pueden llevar igual de bien con Maduro que con Guaidó. No desmayemos, hay que seguir, apoyar al Presidente y vamos pa’lante. El camino a la Libertad es largo y empedrado.

Preparémonos… De mente y espíritu, de cuerpo. Lo que viene no es fácil porque el cambio ya comenzó. Guaidó como Presidente de la República, lo que pida ahora que cuenta con el apoyo del pueblo venezolano será considerado por la Comunidad Internacional. Las condiciones apoyan a Guaidó pero eso no quiera decir que el camino que comenzamos sea fácil. Hay que resistir, resistir y apoyar a Guaidó. Oremos porque el Estamento Militar reconozca a su nuevo Comandante en Jefe y porque sobre nuestro país no se dé un nuevo baño de sangre que nos desmovilice, desmoralice. No podemos dar tregua al régimen que hoy usurpa el Gobierno para que triunfen y queden como siempre, impunes.

Este sábado… Estemos atentos que para el sábado se esperan movimientos estratégicos. No se desanimen si hoy viernes no saben nada de Guaidó. Sigan de cerca sus redes sociales y estén atentos a los medios digitales. Estamos en el lapso de las primeras 72 horas y en este tiempo pasan muchas cosas que no vemos. Recuerden, Guaidó está hilando muy bien y muy fino con su equipo asesor y con los gobiernos internacionales para reestablecer la Democracia. Confianza hermanos, tengamos paciencia y confiemos y hagamos lo que tengamos que hacer para apoyar a nuestro Presidente cuando corresponda.

Lloro… sentada en la esquina de la que hoy es mi cama veo en vivo a Juan Guaidó juramentarse en un cabildo abierto como Presidente de la República, tal y como se hizo en mi país por allá por 1810 lo que dio inicio a nuestra Libertad. Pidamos mucho a Dios y a la Virgen Santísima y no dejemos de seguir los anuncios e instrucciones que nuestro Presidente nos haga.

En el Zulia… Me comentan que durante el Cabildo Abierto que se realizó la semana pasada en Santa Lucía, Juan Pablo Guanipa o PJ Zulia, llevó gente para que abuchearan a Rosales. “A Rosales lo aman en Santa Lucía, esas pitas fue gente de PJ que llevó Juan Pablo”. Este fue el comentario recibido a lo que respondo: Cierto o no, ni Guanipa ni Rosales y mucho menos Alaimo, tuvieron que tomar la palabra en el Cabildo. Bien merecido tienen los abucheos que recibieron. Rosales fue en su momento un gran gobernante y yo sigo sin entender cómo es que él no comprende que debe repensar su protagonismo en la política local. A Juan Pablo nadie le quita el plomo en el ala de no haberse ido a juramentar ante la írrita ANC y que hoy nos gobierne la maldad y la crueldad en el Zulia. Maracaibo habla claro y fuerte, no quiere a políticos de siempre y tampoco quiere a políticos que huelan a la vieja política. Arrear o no gente para que aplaudan o abucheen a los “líderes” que ya no lideran a nadie, sino que hacen política ejecutiva en la región es una maña que la política rancia no va a dejar de practicar.

¿Será verdad?… Me dicen que Omar Prieto iba a apresar a Juan Pablo Guanipa. ¿Cuál sería el delito que le imputarían? ¡Ni idea! Pero al parecer le prohibieron a Prieto meterse con Guanipa y Guanipa se salvó de estar hoy detenido.

Gobernación… Considerando que la ANC es írrita e inconstitucional y que así como las elecciones convocadas por el régimen el pasado 20 de mayo fueron desconocidas, las elecciones regionales en las que resultó ganador Omar Prieto el año pasado podría ser igualmente desconocidas, es decir, que cabe la posibilidad que tengamos este año vacante la silla del Ejecutivo Regional zuliano. ¿Aplicarán la misma fórmula para las Alcaldías?

Intención… Pájaros del norte de Maracaibo me cantan que en la ciudad comenzarán a seguir el ejemplo que San Félix dio. La verdad es que no entendí el mensaje.

Abuso… Rechazo rotundamente el rojo al transmisor del Canal Regional Global TV por parte de agentes del DCGIM del régimen de Maduro. En horas de la noche llegaron más de seis camionetas repletas de uniformados que entraron a la sede del Canal Aventura TV donde se encuentra en el transmisor de Global Tv y se lo llevaron y sacaron la señal de Global del aire. Esto se debió a que este 23, Global transmitió completamente el trabajo realizado por periodistas que trabajan para el canal El Venezolano TV que por la calle del medio llaman al gobierno de Maduro un régimen dictatorial y no reconocen a Maduro como Presidente de la República y lo llaman usurpador. Igualmente saquearon equipos vitales del canal Aventura Tv y de la página web Noticia al Día en represalias a su nueva línea editorial crítica al régimen de Maduro. Como mujer de los Medios de Comunicación repudio totalmente esta acción y pido que no se olvide como una prueba de que este país lo que hay es una Dictadura. El Colegio Nacional de Periodistas, CNP seccional Zulia se pronunció ante estos ataques a la Libertad de Prensa y rechazó los hechos que no son más que una demostración del carácter dictatorial de quienes ejercen el poder hoy en el Zulia.

CODHEZ… La Comisión de Derechos Humanos del Estado Zulia denunció que el pasado 23 de enero cuando el Zulia salió a manifestar contra Nicolás Maduro, se dio un extraño sobrevuelo de un helicóptero de la Guardia Nacional y en el centro de Maracaibo, específicamente en Las Torres del Saladillo, hubo actos de represión por parte de la misma Guardia Nacional contra los manifestantes en apoyo del cuerpo armado FAES. Hubo allanamientos a los apartamentos de las Torres, heridos y tres personas detenidas por protestar. Codhez también menciona que en Ciudad Ojeda fueron detenidos 27 manifestantes por adeptos del régimen madurista. Sigamos atentos el trabajo que hacen los amigos de Codhez, grupo de profesionales del Derecho que están prestos a apoyar y auxiliar a todas las víctimas de abusos por parte de este régimen y otras instancias que vulneran los Derechos Humanos y Esenciales.

Se lo llevaron… Este 23, Ruben Paz, un oficial retirado de la Guardia Nacional salió a ejercer su legítimo derecho a la protesta en Maracaibo, más específicamente en la intersección de 5 de julio con la Avenida Delicias. Vistió con orgullo su uniforme militar y este 24 de enero fue sacado de su casa por funcionarios del Sebin que se lo llevaron y aún su paradero es desconocido. Por favor, ayuden a difundir esta información para que los defensores de Derechos Humanos puedan ubicar a Paz y evitar así que se convierta en una víctima del régimen. Ojalá esté vivo y bien.

Por cierto… La noticia de la situación en Venezuela paralizó el Foro Económico Mundial que se está llevando a cabo en Europa. Los grandes poderosos del mundo detuvieron y fue literal, la reunión de trabajo para atender a nuestros acontecimientos lo que es sin duda el mejor de los indicadores para la recuperación inmediata del país toda vez que recuperemos la estabilidad política. Son cientos los empresarios internacionales que están a la espera del mejor momento para venir a invertir porque no es mentira que en Venezuela es muy fácil montar una empresa, hacer un negocio y producir. No en vano Estados Unidos ha dicho que colocará sólo por concepto de ayuda humanitaria 20 millones de dólares para apoyarnos. Esta para mí es una gran noticia sobre lo que vendrá después de todo este cataclismo, de este parto de la nueva Venezuela que encabeza un digno hijo de nuestra patria, Juan Guaidó.

Yrmana Almarza | @Yrmana