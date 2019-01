Mató a su amigo de balazo en el pecho

Una vez más el juego macabro conocido como “La ruleta rusa” cobró una vida. Esta vez la de un adolescente de 17 años, de nombre Jean Carlos Cabrera.

Sin embargo, Cabrera no se propinó el disparo, sino que, su amigo, Frank García fue quien le dio un balazo en el pecho mientras manipulaba el arma.

El suceso se registró en la vivienda de García, ubicada en el barrio 28 de Diciembre, parroquia Domitila Flores, del municipio San Francisco.

Al parecer, ese día, García y Cabrera habían pasado la tarde juntos pero ya en horas de la noche se fueron a buscar el arma, que de acuerdo a fuentes policiales García pretendía vender.

“Creemos que García quiso mostrarle el arma a su amigo y fue entonces cuando se pusieron a jugar a la ruleta rusa”, dijo un vocero policial.

Cabrera y García, ingresaron a uno de los cuartos de la vivienda y en cuestión de minutos se oyó un fuerte disparo.

Los habitantes del sector al escuchar el estruendo corrieron hasta la casa a ver qué sucedía y solo encontraron el cadáver del adolescente Jean Carlos Cabrera en el suelo.

Su amigo Frank huyó de su casa y del sector. Funcionarios del Cicpc acudieron más tarde al sector para hacer el análisis correspondiente del caso.

“Hay que esperar el resultado de la trayectoria balística para determinar como sucedieron los hechos”, informó una vocero policial.

Los funcionarios forenses llevaron el cadáver de Jean Carlos a la morgue donde se realizará la autopsia y cuyo resultado será también determinante en la investigación. Después del suceso, funcionarios ubicaron a García quien quedó detenido mientras se continúa con las investigaciones.

Los detectives indagan la procedencia del arma de fuego. En el barrio 28 de Diciembre los vecinos estaban aún alarmados por lo sucedido pero no sabían decir con exactitud cómo sucedieron los hechos.

“ Por aquí nos enteramos esta mañana, no tenemos conocimiento sobre lo sucedido, pues eso no fue en su casa, si no, en casa del amigo” indicaron las personas que lo conocían.

Se pudo conocer, que Cabrera, era el mayor de siete hermanos y trabajaba en una cauchera.

Su madre, muy poco residía con ellos, ya que viajaba todas la semana para Colombia. Ayer todavía no le habían notificado de la muerte de su hijo.

Asimismo, se pudo constatar, que Cabrera residía en un ranchito de color azul, junto a sus hermanos en el mismo barrio 28 de Diciembre.

Panorama