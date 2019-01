Marko Música respondió a las críticas de Daniel Sarcos (Video)

View this post on Instagram

Venezuela necesita “HECHOS” Gracias @razielrod por ayudarme a ejecutar esta bendición y seguiré con mi peluca “con groserías y sin groserías” sin escuchar a los “Jueces de la moral” xq en esta sociedad tan jodida la gente necesita reír, la gente necesita tener un minuto de felicidad en su corazon y mientras me quede vida esa será mi misión, “HACERTE SONREÍR” hacer que por un minuto olvides todos los problemas que te rodean, un trabajo mucho más difícil y más valioso que solo sentarse a “CRITICAR”.