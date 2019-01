María Carolina Uzcátegui alertó que los comerciantes no podrán pagar el aumento de sueldo

La presidenta de Consecomercio, María Carolina Uzcátegui, aseguró que los comerciantes no podrán pagar el aumento de sueldo anunciado por Nicolás Maduro.

“El problema en Venezuela no se resuelve con aumentar el salario mínimo. Lo pueden colocar en Bs.S 100.000. El problema es que el poder de compra de la moneda se ha perdido. Los comerciantes no podrán pagar el aumento”, argumentó.

“La gente no está comprando nada. ¿Cómo vamos a pagar sueldos si nadie nos compra. Si no vendemos, si no tenemos ingresos. Es un círculo vicioso”, afirmó en entrevista con Fedecámaras Radio.

Reiteró que se necesitan nuevas políticas económicas “¿Las personas que ocupan Miraflores están en capacidad de tomar medidas nuevas? Pareciera que no”, dijo.

Aseveró que el control de precios no es la solución. “No se puede producir a pérdida y por seguiremos viendo un panorama económico distorsionado. El comerciante debe hacer malabares para vender algo y poder comprar el siguiente producto”.

Recordó que en agosto de 2018 “se aumentó 6.000% el salario mínimo que era un equivalente de 30$. El salario actual a duras penas llega a 5 dólares. Las medidas que se han tomado no son la solución”, ratificó.

Por otra parte, aclaró que “no estamos dolarizados”. “Se están expresando los precios en dólares para aferrarse a algo que no cambie de la mañana a la tarde. Se ha perdido tanto la credibilidad en el bolívar que el valor se expresa en dólares como valor de referencia”.

Destacó que el intercambio en dólares que se hace en la economía debió hacerse “organizado y no de manera anárquica como se está haciendo”.

Criticó que el gobierno reconozca ese proceso ilegal. “La Constitución dice que la única moneda de curso legal en el país es el bolívar. Pero ahora prepara normas para el pago de impuestos en dólares”.

“Habría que preguntarse si la máquina registradora que el Seniat solicita a los comerciantes debe expresar los montos en bolívares o en dólares”, enfatizó.