Marco Rubio: Juan Guaidó solicitó oficialmente a EEUU envío de ayuda humanitaria a Venezuela (Documento)

El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, en su carácter como presidente encargado de Venezuela, solicitó formalmente al gobierno de Estados Unidos ayuda humanitaria.

Mediante un comunicado oficial, Guaidó pidió el “envío con carácter de urgencia” de ayuda humanitaria en términos de alimentos, medicinas e insumos médicos.

La petición se basó en la necesidad de aliviar la “compleja emergencia humanitaria” que viven miles de ciudadanos venezolanos.

El documento oficial fue difundido por el senador republicano Marco Rubio, mediante su cuenta personal en Twitter.

Rubio aseguró este jueves que la acción “más importante” que puede tomar EEUU inmediatamente es la de colaborar con ayuda humanitaria para Venezuela.

Mediante un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, Rubio aseguró que se prepararán para trabajar en un plan de ayuda.

Dicho plan se hará con aliados regionales y la comunidad internacional para proceder al envío de alimentos, medicinas y otros insumos urgentes en coordinación con Guaidó.

President @jguaido has now formally requested US assistance in working with our partners to provide the people of #Venezuela immediate humanitarian relief. pic.twitter.com/t4BanVq6ya

— Marco Rubio (@marcorubio) January 24, 2019