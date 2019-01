Marco Rubio: Donald Trump reconoció a Guaidó como presidente de Venezuela

El senador estadounidense Marco Rubio dijo este lunes que habrá un pronunciamiento sobre la asunción de la presidencia interina de Venezuela por parte del parlamentario y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció oficialmente a Guaidó como el mandatario legítimo y constitucional de Venezuela.

El congresista norteamericano había dicho la noche de este martes que el 23 de enero sería un día “muy bueno e importante para la democracia y el orden constitucional en Venezuela”.

.@realdonaldtrump has officially recognized @jguaido as the legitimate constitutional President of #Venezuela.

— Marco Rubio (@marcorubio) January 23, 2019