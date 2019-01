Marco Rubio: Ahora los ingresos de Pdvsa serán para el pueblo y no para la represión

El senador republicano por Florida Marco Rubio celebró el lunes la decisión del gobierno de Estados Unidos de imponer sanciones contra la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), en momento en que la administración de Donald Trump intenta recortar el financiamiento que recibe el aparato de represión del régimen de Nicolás Maduro.

“La familia criminal de Maduro ha utilizado PDVSA para comprar y mantener el apoyo de muchos líderes militares”, dijo Rubio a través de un comunicado.

“El petróleo pertenece al pueblo venezolano y, por lo tanto, el dinero que PDVSA obtiene de su exportación ahora será devuelto al pueblo a través de su gobierno constitucional legítimo”.

All property & interests of PdVSA are now blocked & U.S. persons are generally prohibited from engaging in transactions with them. #Venezuela ’s oil belongs to the Venezuelan people & the money for oil will now go to them through the legitimate government of @jguaido

The natural resources of #Venezuela belong to its people.

But the Maduro crime family steals it & uses the cash from oil exports to buy the “loyalty” of top military elites.

But all bad things must also come to an end… pic.twitter.com/MpfK1dozBp

— Marco Rubio (@marcorubio) January 28, 2019