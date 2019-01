Marabinos desesperados reclaman servicio de agua urgente ante grave falta de suministro

Marabinos hastiados, reclaman al amanecer del inicio de la semana, este lunes #28Ene, que ya no aguantan más la grave situación de la falta de suministro de agua para la ciudad de Maracaibo, y donde aprecian que las autoridades se vuelven indolentes sin accionar para resolver la sequía que azota a la capital zuliana.

Usuarios de la red social Twitter reclaman con desespero al gobernador Omar Prieto, al alcalde Willy Casanova, a Hidrolago y al Ministerio para la Atención de las Aguas, para que den una respuesta satisfactoria a los zulianos en estos momentos de tanta sequía.

En el sector Pomona, a la altura del conjunto residencial Las Pirámides, la mañana de este lunes se inició una protesta ciudadana por el desespero de no contar con agua desde hace más de 20 días, sin que haya una respuesta por parte de @OmarPrietoGob, @hidrolagozulia y todos las autoridades competentes.

Por los cuatro puntos cardinales de la ciudad, Altos del Sol Amada, San Francisco, zona norte, casco central, El Milagro, Haticos, barriadas de la circunvalación #3, la situación es desperante para los moradores de las diferentes comunidades y no hay respuesta.

via @ triniti2002: @ hidrolagozulia y el agua para Cuando ? La popular San Francisco secos envíen agua es vital ni respuesta dan @ OmarPrietoGob

via @ MorenoMaryb: Y sin agua,aseo, internet, CANTV, EFECTIVO, etc. Por eso me da una rabia con los q dicen ser de oposición y se ponen a criticar a @ jguaido el ha actuado con responsabilidad y cordura. Lo de la ley de amnistía es una buena idea, después q estemos en democrac…

via @ boldito: para cuando agua no hay clases,ancianos enfermos,ropa sucia,las personas dañando sus carros carreteando agua la verdad todo esto es a proposito!!

